Obraćajući se novinarima uoči sastanka sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim na samitu NATO-a, američki predsednik je rekao:

„Oni [Iran] su lansirali nekoliko dronova i jednu raketu prema brodovima, zato što su bili u moreuzu, gde imaju puno pravo da budu. Zato smo ih sinoć veoma snažno pogodili. Verovatno ćemo ih ponovo snažno napasti večeras. Daću im malo upozorenje. Udarićemo ih snažno večeras. Ali videćemo kako će se sve odvijati.“

Kako piše Skaj njuz, američki predsednik Iran takođe opisao kao „siledžiju“ na Bliskom istoku, dodajući: „Oni više nisu siledžije.“

Ponovio je i svoju „crvenu liniju“, rekavši: „Vrlo je jednostavno, oni ne mogu imati nuklearno oružje.“

Tramp je dao i uvid u to kako vidi proces mirovnih pregovora sa Teheranom.

„Razgovaraćemo o tome [ratu], oni će se složiti sa svime, a onda će izaći na konferenciju za novinare i reći: ‘Nikada nismo ni razgovarali o tome.’“

Tramp je ponovio i uvredu koju je ranije izneo protiv Irana tokom svog obraćanja na samitu NATO-a, rekavši:

„Oni su ludi. Nešto nije u redu sa tim ljudima.“

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