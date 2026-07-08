Ovoga puta rešila je da uzme stvar u svoje ruke i pronađe devojku svom unuku Marku, jer, kako kaže, vreme je da se oženi.

Njena neobična potraga prikazana je u emisiji "Hajde da se volimo", u kojoj je šetala ulicama Smedereva sa fotografijom svog unuka, prilazila prolaznicima i bez ustručavanja pitala da li poznaju neku devojku koja bi mogla da bude prava snajka.

"Gde će baba danas da nađe devojku?"

Sa osmehom na licu priznala je da je Marko više puta od nje tražio pomoć kada je ljubav u pitanju.

– Nekad mi kaže: "Babo, daj nađi neku devojku." A ja njemu odgovorim: "Gde će baba danas da ti nađe devojku? Još će ljudi da mi se smeju!" – ispričala je kroz smeh.

Ipak, nije odustala. Naoružana dobrom voljom i Markovom fotografijom, krenula je u potragu, ubeđena da negde postoji devojka koja bi bila pravi izbor za njenog unuka.

"Marko je lep, vredan i zarađuje"

Svakom ko je zastao da je sasluša baka Ljubica imala je isti zadatak – da predstavi svog unuka u najboljem svetlu.

Govorila je da je Marko lep, vredan, zaposlen i da dobro zarađuje, ali da mu nedostaje prava osoba sa kojom bi zasnovao porodicu.

– Kuća je gotova, posao ima, samo još da se nađe jedna pametna devojka – rekla je kroz osmeh.

"Svi gledaju u telefone"

Tokom šetnje nije krila da je razočarana načinom na koji se danas ljudi upoznaju.

Po njenom mišljenju, najveći problem je što su telefoni zamenili razgovor.

– Svi gledaju u telefone. Mladi, stari, deca... Kao da više niko ne primećuje ljude oko sebe – rekla je.

Dodala je da se mladi danas previše lako naljute i odustanu od veze čim naiđu na prvi problem.

– Ima dobrih devojaka, ali momci moraju više da se potrude. Ne može za svaku sitnicu da se digne ton pa da svako ode svojim putem. Tako se porodica ne gradi – smatra baka Ljubica.

Ljubav nekada i danas

Govoreći o svom životu, prisetila se kako je izgledala njena ljubavna priča.

Sa pokojnim suprugom, kaže, videla se samo nekoliko puta pre nego što su odlučili da se venčaju.

– Mi smo se dva puta videli, treći put uzeli. Posle smo zajedno podigli porodicu, rodili tri sina, dočekali unuke i praunuke – ispričala je.

Iako joj je suprug preminuo veoma mlad, uspomene na zajednički život i danas čuva sa osmehom.

Ima samo jednu veliku želju

Baka Ljubica priznaje da joj danas najviše znači porodica i da ima još jednu veliku želju.

Volela bi da doživi svadbu svojih unuka Marka i Jove.

– Kad bih njih dvojicu oženila, srce bi mi bilo puno. To mi je najveća želja – iskreno je rekla.

Kakvu snajku priželjkuje?

Njeni zahtevi nisu veliki. Kaže da ne traži savršenstvo, već dobru i poštenu devojku koja želi zajednički život.

Volela bi da buduća snajka bude vredna, odgovorna i da zajedno sa Markom gradi porodicu.

– Neka bude pametna, poštena i vredna. Da radi ako želi, da bude domaćica kada treba i da zajedno stvaraju život. Sve ostalo će lako – poručila je.

Na kraju je kroz osmeh uputila poziv svim devojkama koje prate emisiju i društvene mreže.

– Ako neka dobra devojka sluša ovo, neka se slobodno javi za mog Marka. Vreme je da se ženi – rekla je baka Ljubica.

Njena spontana potraga za snajkom brzo je postala tema na društvenim mrežama, gde su mnogi pohvalili njenu iskrenost, smisao za humor i želju da pomogne unuku da pronađe ljubav.