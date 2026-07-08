Hrvatsku na samitu predstavljaju Milanović, koji je tamo otputovao vladinim avionom i ministri odbrane i spoljnih i evropskih poslova Ivan Anušić i Goran Grlić Radman, koji su na ovaj skup otputovali odvojeno komercijalnim letom.

"Nemam pojma šta on (Milanović) tamo govori", rekao je Plenković novinarima, a na pitanje novinara da li je sve što se čuje sa samitu NATO dogovoreno sa Kabinetom predsednka, odgovorio je ironično:

"Kako da ne, danima pregovaramo. Nemam pojma uopšte šta on tamo govori, kao ni na bilo kojem skupu", prenosi zagrebačka N1.

Plenković je zatim istim tonom upitao kako ga novinari to uopšte ogu pitati kad, kako je naveo, "znate da se inače do u zarez dogovaramo o tome šta će (Milanović) reći".

Plenković je komentarisao i Milanovićevu izjavu da nema nameru da se kandiduje na narednim parlamentarnim izborima.

"Jedanput je kršio Ustav, nije to tako davno. Ali, kao u vicu, dvaput je dvaput. Može da radi šta god hoće, što se mene tiče", rekao je Plenković.

Dodao je da je Ustav pisan za relativno pristojne i normalne ljude i da je prema njegovom mišljenju, stvar jasna kada je reč o zastupanju Hrvatske na evropskim skupovima.

Na pitanje je li vreme za promenu Ustava, Plenković je novinare pitao gđe im je smisao za realnost.

"S kim da menjam Ustav? Ustav se menja dvotrećinskom većinom. Ustav i zakoni su pisani za relativno pristojne, kulturne, normalne, razumne ljude", rekao je Plenković.

Dodao je da se u raspravi, kako kaže, zaboravlja ključni problem.

"Nije problem promeniti Ustav, samo se moraš dogovoriti s nekim ko to hoće", poručio je.

Na pitanje znači li to da ipak postoji neki dogovor, s obzirom na to da je Milanović danas u Ankari, a on u Zagrebu, Plenković je odgovorio:

"Pa jasno, kad smo mi džentelmeni. Ja sam to svojom odlukom galantno prepustio njegovoj prethodnici. On je prvi koji se tu prpoši da bi išao na Evropski savet, a 2010. nije imao pojma kako izgledaju sastanci Evropskog saveta. On to govori meni, koji sam doajen i tamo više od deset godina. Pa što je to? Smešno".

Plenković je dodao da nema nijedne zemlje koja na Evropski savet šalje dvojicu. "Ne postoji, niti će postojati, niti će se to u Hrvatskoj dogoditi", rekao je.

Komenšući Milanovićevu izjavu o Koaliciji voljnih i šta kad rat u Ukrajini završi, odgovorio je:

"Znate zašto njemu nije jasno? Zato što nije tamo i ne zna. Lako je meni kao hrvatskom premijeru to što on ne razume i ne zna i ne učestvuje. Problem je za Hrvatsku vojsku, koja zahvaljujući njegovim mirnodopskim komandama iz ratno proglašene perspektive sprečava Hrvatsku vojsku da ima iole pojma šta se zbiva u najvažnijem sigurnosno-odbrambenom pitanju u Evropi. Oni ne znaju ništa, i to nije dobro", rekao je Plenković.

Dodao je da načelnik Glavnog štaba i njegovi saradnici oko tog pitanja nemaju pojma.

"Mislite da je korisno za Hrvatsku da oni ne znaju ništa? Ne samo da je ta politika izolacionistička i loša za Hrvatsku, ne štiti ni na koji način hrvtatski interes. Niko u hrvatskoj Vladi ne zagovara da naši vojnici idu u Ukrajinu, to je izmišljeno uoči prošlih izbora", podsetio je.

Plenković tvrdi da su razmere štete koju Milanović nanosi Hrvatskoj na spoljnopolitičkom planu toliko velike i dalekosežni da se, kako navodi " mi jedno vreme možemo praviti da oni ne postoje, ali su tu".

Poručio je i da hrvatski saveznici "danas-sutra, ne bi znali da kažu bi li Hrvat sprečio da im neko zabije nož u leđa".

Ponovio je da načelnik Glavnog štaba Tihomir Kundid nema njegovo poverenje i dodao da je došao u "nekakvu gotovo kao psihozu" nakon što su ga zvali na sastanak, a on je, kako kaže, "išao da se ispovedi predsedniku (Milanoviću)".

Kako ću, upitao je Plenković, imati poverenja ako nekoga zovem na sastanak, a on kaže da ne sme da dođe".