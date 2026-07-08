Nemački lekar, Johanes M. (41), specijalizovan za palijativnu negu, osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva 15 pacijenata, 12 žena i tri muškarca od septembra 2021, do jula 2024. godine.

Sud u Berlinu, proglasio je ga je juče krivim, ali nadležni smatraju da je ovo samo vrh ledenog brega i da mu se na dušu može staviti i više, budući da tužilaštvo istražuje još 76 slučajeva u koje je umešan.

Nemački mediji navode da bi, ukoliko se ti slučajevi dokažu i bude proglašen krivim, to bio jedan od najtežih slučajeva serijskih ubistava u istoriji Nemačke. Njegovih 15 žrtava, imalo je između 25 i 94 godine. Sve su bile teško bolesne, ali im smrt nije neposredno pretila. Ovaj lekar im je, međutim, tokom kućnih poseta, bez njihovog pristanka, davao smrtonosnu kombinaciju različitih lekova. U više navrata, podmetao je požare da prikrije tragove svojih zločina.

Majka najmlađe žrtve, žene (25) koja je preminula 2021, kroz jecaje je na sudu izjavila da njena ćerka "nikada nije rekla da više ne želi da živi", preneo je Bi-Bi-Si.

U julu 2024, neposredno pred hapšenje, Johanes M. je, u jednom danu, ubio dvoje pacijenata, muškarca(75) u njegovom domu u centru Berlina i, nekoliko sati kasnije, ženu(76), u susednom delu grada.Pokušao da joj zapali kuću, ali nije uspeo.

Tokom većeg dela suđenja, koje je trajalo oko godinu dana, lekar-ubica je ćutao. Međutim, prošlog meseca je priznao da je "ubijao ljude" - dvanaestoro svojih teško obolelih pacijenata. Rekao je sudu da je samog sebe ubedio da čini pravu stvar, štedeći ih "patnje i nemoći".

- Sve vreme sam mislio da je to najbolje za sve - izjavio je i izvinio se zbog patnje koju je prouzrokovao.