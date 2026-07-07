Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da bi Rusija upotrebila nuklearno oružje isključivo ukoliko bi bio ugrožen njen opstanak kao države, ističući da ruska nuklearna doktrina predviđa takav potez samo u krajnjem slučaju.

U intervjuu za švajcarski magazin Di Veltvohe, Peskov je govorio o ruskoj nuklearnoj doktrini, ratu u Ukrajini, odnosima sa Zapadom i mogućnosti budućih razgovora sa evropskim liderima.

Peskov: Nuklearno oružje samo u krajnjem slučaju

Govoreći o mogućoj upotrebi nuklearnog oružja, portparol Kremlja naglasio je da je stav Rusije definisan zvaničnom nuklearnom doktrinom.

- Rusija bi upotrebila nuklearno oružje isključivo ukoliko bi bio ugrožen njen opstanak kao države - rekao je Peskov.

On je dodao da Moskva zna da Ukrajina od pojedinih evropskih država dobija tehnologiju za razvoj i proizvodnju bespilotnih letelica, ali je ocenio da Rusija ima kapacitete da odgovori na takve izazove.

Prema njegovim rečima, upravo zbog bezbednosne situacije Rusija smatra da je neophodno formiranje, kako je naveo, „tampon zone“ duž granice.

Govorio i o Evropi, Trampu i Makronu

Peskov je ocenio da pojedini evropski političari koriste Rusiju kao spoljnog neprijatelja kako bi učvrstili podršku birača.

Istovremeno je rekao da Moskva pozdravlja spremnost američkog predsednika Donalda Trampa za dijalog, iako, kako je naveo, između dve zemlje postoje ozbiljna neslaganja.

Govoreći o Francuskoj, Peskov je poručio da Rusija ostaje otvorena za razgovore i da očekuje da predsednik Emanuel Makron direktno kontaktira Vladimira Putina.

On je ujedno negirao tvrdnje da postoje tajni kontakti između Kremlja i lidera Francuske i Nemačke.

Izvor: Di Veltvohe