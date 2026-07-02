"Činjenica da je, kako se razvijao njen odbrambeni identitet, Evropska unija krenula putem militarizacije i, zapravo, posvećuje se temi konfrontacije sa Ruskom Federacijom. To je takođe jasno", rekao je Peskov novinarima, prenose RIA Novosti.

On je kazao da je činjenica da Evropa eskalira situaciju.

"Naravno, ne možemo da zažmurimo na ovo i, naravno, ovaj faktor pogoršava već visoke tenzije na evropskom kontinentu. Ovaj faktor nas primorava da planiramo dodatne mere kako bismo osigurali sopstvenu bezbednost", kazao je Peskov.

Peskov je rekao i da će Rusija nastaviti da pojačava pritisak na režim u Kijevu, kako bi ostvarila svoje ciljeve.

On je dodao da je načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov izvestio ruskog predsednika Vladimira Putina o rezultatima poslednjeg masovnog udara Oružanih snaga Rusije na vojne i paravojne ciljeve u Kijevu, u znak odmazde.

"Jutros je, tokom svog dnevnog izveštaja vrhovnom komandantu, načelnik Generalštaba Gerasimov takođe izvestio o rezultatima masovnog udara odmazde ruskih oružanih snaga na Kijev i druga naseljena mesta, u kontekstu udara, naravno, isključivo po vojnim ili gotovo vojnim ciljevima", kazao je Peskov.

Prema njegovim rečima, pouzdana bezbednost Rusije i njeni interesi biće zagarantovani u svakom slučaju, bilo da se preduzimaju odlučnije ili uzdržanije mere.

"Što se tiče diskusija o tome kako je osigurati, znate da postoje oni koji podržavaju, uključujući akademike, veoma, veoma odlučne mere, a postoje i oni koji su za uzdržanije mere. Ali jedna stvar treba da bude van svake sumnje, pouzdana bezbednost Ruske Federacije i njenih nacionalnih interesa biće zagarantovana u svakom slučaju", zaključio je Peskov.