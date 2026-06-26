„Što se tiče izjava predsednika Makrona, to je teško proceniti. Ne mislim da predsednik Makron može da pretenduje na ulogu advokata ili portparola Vašingtona. Do sada, međutim, nismo čuli nikakve izjave iz SAD koje bi to potvrdile“, rekao je Peskov novinarima, prenosi Interfaks.

Tako je Peskov prokomentarisao izjavu francuskog predsednika, koji smatra da Sjedinjene Američke Države više nisu neutralni posrednik u rešavanju sukoba u Ukrajini.

„Ako govorimo o apsolutnoj neutralnosti, verovatno je sam termin ‘apsolutna neutralnost’ ovde neprimenljiv, jer SAD isporučuju – ranije su to činile praktično besplatno, a sada uz novčanu nadoknadu – najveći deo naoružanja Ukrajini, pružaju joj pomoć u drugim tehnologijama i tako dalje. Taj proces se nastavlja“, rekao je Peskov.

„Istovremeno, imajući u vidu uticaj SAD i na evropske zemlje i na Ukrajinu, kao i ono što nam se čini iskrenom željom predsednika Trampa i njegovog pregovaračkog tima da pomognu u postizanju mirnog rešenja, veoma cenimo spremnost Sjedinjenih Američkih Država. Koliko nam je poznato, od te spremnosti niko nije odustao niti je iko demantovao da SAD nameravaju da i dalje ulažu napore“, istakao je portparol Kremlja.

Peskov je podsetio da je predsednik SAD izjavio da će, nakon rešavanja svih pitanja povezanih sa iranskim pitanjem, posredovanje u vezi sa ukrajinskom krizom biti intenzivirano.

„Mi ćemo to pozdraviti i ostajemo otvoreni za takvu vrstu posredovanja, kao i za sam proces mirnog rešavanja sukoba“, naglasio je predstavnik Kremlja.

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