Rusi su ponovo gađali objekte kompanije Nove Pošte u Dnjepropetrovskoj oblasti, prenosi grčki portal Pro njuz.

Objavljeni su video snimci zapaljenog teretnog terminala Nove pošte u Samari.

Prema ruskim tvrdnjama, ova kompanija učestvuje u transportu logističke i vojne opreme ukrajinskih snaga koristeći svoje kamione i druga vozila.

Prema informacijama ruskih izvora na Telegramu, dronovi su u poslednje vreme zabeležili pojačanu aktivnost ukrajinskih snaga u vezi sa Novom Poštom.

Prema istim izvorima, zgrade i infrastruktura Nove Pošte u Samari pretrpele su do sada nezabeleženu štetu, do te mere da se procenjuje da će njihova obnova biti izuzetno teška.

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