Vlasnici zlatnih retrivera znaju da je njihove ljubimce koji vole vodu često gotovo nemoguće zaustaviti, a viralni video to savršeno demonstrira.

Glavni lik priče je retriver Tedi, čija je vlasnica Ešli pustila u dvorište da obavi nuždu. Ali Tedi je imao druge planove i suočio se sa velikom dilemom - da posluša vlasnika i vrati se u kuću ili da odjuri pravo u bazen. Njegovo neodoljivo razmišljanje ubrzo je osvojilo internet.

Ešli je na sve načine pokušavala da ga odvrati od njegove namere. Nudila mu je poslastice, zvala ga i mamila ga njegovom omiljenom lopticom, ali ništa nije pomoglo. Činjenica da ga je prethodno samo osušila posle kupanja nije imala uticaja na njegovu odluku.

Tedijeva dilema je bila simpatična i dobro poznata gledaocima, jer se mnogi vlasnici pasa suočavaju sa tvrdoglavošću svojih ljubimaca.

Iako je Ešli u opisu videa pitala „Šta će uraditi?“, gledaoci su već unapred znali odgovor. „Već mi je bilo jasno iz njegovog govora tela da će skočiti!“, napisao je jedan korisnik. Drugi su se šalili na račun njegovih misli: „Tedi: jedi ili plivaj...“ Treći komentator je zaključio: „Tedi je ipak završio u bazenu.“ Jedan korisnik je ipak pohvalio njegov trud: „Ali mora se priznati da je dugo i temeljno razmišljao o tome da li će biti kažnjen.“

Teško da postoji zlatni retriver koji ne voli vodu, i to sa dobrim razlogom. Ova rasa je prvobitno uzgajana da pomogne lovcima u lovu na patke i druge ptice, što je često uključivalo plivanje kroz jezera, bare i močvare.

Njihovo telo je savršeno prilagođeno životu u vodi. Zlatni retriveri imaju vodootpornu dvostruku dlaku, plivajuće kožice između prstiju i snažno telo, što ih čini odličnim plivačima. Osim što je plivanje odlična fizička aktivnost, pomaže im i u mentalnom razvoju i zabavlja ih, piše Pet Helpful.