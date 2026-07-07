Proizvođač mineralne vode Raffelberger Mineralbrunnen GmbH hitno je proširio opoziv svojih proizvoda sa tržišta Nemačke nakon što je laboratorijskom analizom potvrđeno prisustvo bakterije Pseudomonas aeruginosa u pojedinim serijama flaširane vode.

Kako prenosi Fenix, kompanija upozorava građane da sporne proizvode ne konzumiraju, dok je opoziv proširen i na saveznu državu Rajna-Palatinat, nakon što se prvobitno odnosio samo na Severnu Rajnu-Vestfaliju.

Otkrivena bakterija koja može izazvati teške infekcije

U prvim informacijama sumnjalo se na kontaminaciju izazvanu tehničkim kvarom u pogonu za flaširanje, a naknadne analize pokazale su da je uzrok bakterija Pseudomonas aeruginosa.

Prema podacima zdravstvenih institucija, ova bakterija kod zdravih osoba uglavnom ne predstavlja veliki rizik, ali može biti veoma opasna za osobe sa oslabljenim imunitetom.

U rizičnoj grupi nalaze se:

starije osobe,

deca,

hronični bolesnici,

osobe sa oslabljenim imunitetom,

ljudi koji imaju otvorene rane ili oštećenja kože i sluzokože.

Kod njih bakterija može izazvati ozbiljne infekcije, uključujući upalu pluća, komplikovane infekcije urinarnog trakta i sepsu.

Kompanija je zbog toga pozvala sve kupce koji poseduju sporne proizvode da ih ne piju.

Objavljen spisak serija koje se povlače

Opoziv obuhvata ukupno devet serija mineralne vode u staklenim bocama.

Raffelberger Medium (0,75 l)

Rok trajanja:

09.06.2028.

10.06.2028.

17.06.2028.

18.06.2028.

23.06.2028.

25.06.2028.

27.06.2028.

30.06.2028.

Raffelberger Klassik (0,70 l)

Rok trajanja:

16.06.2028.

Kupci treba da provere datum isteka roka trajanja koji se nalazi u donjem desnom uglu etikete.

Kompanija navodi da su sve serije sa rokom trajanja nakon 30. juna 2028. godine bezbedne za upotrebu, jer je tehnički problem u međuvremenu otklonjen.

Sve boce iz opozvanih serija mogu da se vrate na prodajno mesto, a proizvođač će vratiti kompletan iznos novca, čak i bez fiskalnog računa.

Izvor: Fenix