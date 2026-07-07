Norveška će uložiti 268 miliona evra u protivvazdušnu odbranu Ukrajine da bi ta zemlja mogla da se odbrani od ruskih balističkih raketa, saopštila je danas norveška vlada.

U saopštenju se navodi da će Norveška zajedno sa Danskom, Nemačkom i Kanadom naručiti nove protivvazdušne rakete "patriot" za Ukrajinu direktno iz fabrike u Sjedinjenim Američkim Državama, preneo je Rojters.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je ranije danas evropske saveznike da obezbede više protivvazdušne odbrane za Ukrajinu.

"Sposobni smo da sve ostalo uradimo sami, ali kada je u pitanju protivvazdušna odbrana, potrebna nam je pomoć naših partnera", rekao je Zelenski na samitu NATO-a u Turskoj.