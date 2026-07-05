- Vodi se rat, to je pravi rat. Znate zašto rat? Zato što je sve počelo kao specijalna vojna operacija. Nastavlja se kao rat, zato što iza Kijeva stoje i Berlin, i Pariz, i Hag, i Oslo, i, nažalost, Vašington - rekao je Peskov.

Time je Kremlj još jednom direktno označio Zapad kao stranu koja, po ruskoj oceni, ne samo da pomaže Ukrajini, već aktivno učestvuje u sukobu kroz vojnu infrastrukturu, satelite, obaveštajne podatke i navođenje oružja.

Zapad kao deo rata

Peskov je posebno naglasio da zapadne zemlje pomažu ukrajinskim snagama u izboru i gađanju ciljeva.

- Zato što im pomažu da nišane preko svojih satelita, zato što im pomažu da navode strano oružje na naše ciljeve preko cele njihove infrastrukture - poručio je portparol Kremlja.

Ova izjava dodatno zaoštrava rusku poziciju prema NATO državama. Moskva već duže vreme tvrdi da se rat u Ukrajini ne vodi samo između Rusije i Kijeva, već između Rusije i zapadnog vojnog sistema koji Ukrajini daje oružje, obuku, obaveštajne podatke i tehničku podršku.

Peskovljeva poruka sada ide korak dalje: Kremlj više ne govori samo o „posrednom učešću“ Zapada, već otvoreno kaže da je specijalna vojna operacija prerasla u rat upravo zbog toga što se iza Ukrajine nalazi zapadna vojna mašinerija.