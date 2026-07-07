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Dve osobe su poginule u ruskim napadima na Sumsku oblast na severoistoku Ukrajine, saopštio je načelnik regionalne vojne uprave Oleg Grigorov. Broj poginulih u ruskom masovnom udaru u Kijevu porastao je na 16, dok je 58 osoba ranjeno.

Predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je došlo do sekundarne detonacije eksploziva u vojnom objektu blizu Kijeva i naredio istragu.

Kontakti između Rusije i Sjedinjenih Država nisu prekinuti i biće nastavljeni čak i ako SAD promeni stav o Ukrajini, potvrdio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov.

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Vazdušni udar na Harkov, jedna osoba poginula, više od 20 ranjeno

U ruskom vazdušnom napadu na Ševčenkovski okrug Harkova, jedna osoba je poginula a povređen je 21 civil, uključujući četvoro dece, izvestio je na Telegramu gradonačelnik grada Igor Terehov.

Dve medicinske ustanove, kuća i automobili su oštećeni.

"Višespratna stambena zgrada je oštećena i automobili u blizini. Pored toga, u udaru su teško oštećene i dve bolnice", rekao je gradonačelnik.

Vazdušni udar na Harkov, jedna osoba poginula, više od 20 ranjeno

U ruskom vazdušnom napadu na Ševčenkovski okrug Harkova, jedna osoba je poginula a povređen je 21 civil, uključujući četvoro dece, izvestio je na Telegramu gradonačelnik grada Igor Terehov.

Dve medicinske ustanove, kuća i automobili su oštećeni.

"Višespratna stambena zgrada je oštećena i automobili u blizini. Pored toga, u udaru su teško oštećene i dve bolnice", rekao je gradonačelnik.

Tramp: Putin i Zelenski žele dogovor

Rat će trajati godinama?

Šef Ureda predsednika Ukrajine Kirilo Budanov naveo je Nemačku kao primer, sa kojom su evropske zemlje počele da obnavljaju odnose nekoliko godina nakon Drugog svetskog rata, uprkos činjenici da su nacisti počinili mnogo zla.

Istovremeno, Budanov je napomenuo da je obnavljanje odnosa sa Rusijom nemoguće u bliskoj budućnosti zbog rata i svežih rana.

Takođe je naglasio da ako pregovori ne donesu rezultate, Ukrajina je spremna da nastavi rat godinama.

Pored toga, Budanov je izjavio da Kijev ne razmatra teritorijalne ustupke Rusiji i veruje da se mir može postići samo kroz pobedu.

Bivši šef GUR-a je takođe pomenuo okupovani Krim:

„Ukrajinci na Krimu treba da shvate nestašice benzina, nestanke struje, prekide snabdevanja vodom i tako dalje. Sva ova neprijatnost je zarad velike ciljne svrhe. A veliki cilj je povratak kući.“

Nastavlja se prisilno regrutovanje Ukrajinaca

Zelenski: "Sa Trampom ću razgovarati o jačanju protivvazdušne odbrane Ukrajine"

Zelenski izjavio da planira da sa predsednikom SAD razgovara o hitnoj potrebi Ukrajine za dodatnim sistemima protivvazdušne odbrane radi zaštite od ruskih balističkih napada.

Govoreći u Ankari zajedno sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, Zelenski je rekao da Ukrajina uočava slabosti Rusije, ali da je potreban veći međunarodni pritisak, preneo je Rojters.

"Vidimo slabost Rusije - osećamo je. Ali to nije dovoljno. Potreban nam je veći pritisak, više protivbalističkih sistema i više sankcija Rusiji", rekao je Zelenski novinarima.

Lavrov: NATO će biti poražen

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio da će težnja NATO-a ka militarizaciji "do krajnjih granica" na kraju dovesti do poraza Alijanse.

Babiš ne da novac Ukrajini

Češki premijer Andrej Babiš izjavio je uoči odlaska na samit NATO-a u Ankari da češka vlada planira da tek naredne godine poveća budžet Ministarstva odbrane za 36 milijardi kruna i tako prvi put ispuni obavezu prema Alijansi da za odbranu izdvaja dva odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), kao i da neće izdvojiti novac za Ukrajinu iz češkog budžeta.

Lavrov: "Lažne tvrdnje NATO-a da nije u ratu sa Rusijom"

Tvrdnje NATO-a da alijansa nije u ratu sa Rusijom su obmanjujuće, saopštio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

On je tokom zajedničke konferencije za novinare sa predsednikom komisije Afričke unije Mahmudom Alijem Jusufom u Adis Abebi naglasio da se, uz direktno učešće evropskog i američkog vojnog osoblja, Kijevu obezbeđuje oružje, obaveštajni podaci i satelitska pomoć, kao i podaci neophodni za ciljanje i programiranje smrtonosnog oružja koje se koristi za gadjanje ruskih građana i civilnih meta.

Zelenski stigao na samit NATO

Zelenski izjavio po dolasku u Ankaru da Ukrajina planira da na samitu NATO-a potpiše nove sporazume o dronovima i druge dogovore sa partnerima.

"Pred nama je važan posao u Ankari. Očekujemo snažan i produktivan samit NATO-a. Sada su potrebne odluke koje će našim građanima obezbediti veću zaštitu, našoj odbrani više sposobnosti, kao i još snažniju bezbednosnu saradnju između Ukrajine, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država", napisao je on na platformi X.

On je naveo da će među prioritetima biti Forum NATO-a o odbrambenoj industriji, 20 planiranih bilateralnih sastanaka sa liderima, novi sporazumi o dronovima i drugi dogovori sa partnerima.

"Nastavićemo nepokolebljivo da radimo na jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane. Novi sistemi, rakete za njih i pitanja licenci za proizvodnju - sve to su naši prioriteti. Zahvalni smo svima koji pomažu Ukrajini konkretnim koracima, istakao je Zelenski.

Peskov: Oslobađanje Kostantinovke važna faza

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je danas da je oslobođenje Konstantinovke važna strateška faza za specijalnu vojnu operaciju.

"Prebacivanje novog oružja NATO-a Kijevu ni na koji način neće omesti Rusiju u ostvarivanju njenih strateških odbrambenih ciljeva", istakao je Peskov, prenosi Sputnjik.

Rad ruske vojske na oslobađanju ruskih regiona se nastavlja, kao i stvaranje tampon zone, dodao je on.

"Sve može da krene ka mirnoj putanji kada kijevski režim pokaže dobru volju i spremnost da prihvati važne odluke koje je odavno trebalo da se donesu", rekao je portparol ruskog predsednika.

Moskva zapretila: "Igrate se s vatrom"

Baltičke države se igraju vatrom stavljajući svoje teritorije na raspolaganje za neprijateljske akcije protiv Rusije, izjavio je danas zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin.

Ponovo se oglasio Mađar: Uništeno...

Komandant ukrajinskih Snaga za bespilotne sisteme, Robert (Mađar) Brovdi, saopštio da je tokom noći uništeno osam tankera ruske "flote iz senke". Prema njegovim rečima, pored tankera, odbrambene snage su pogodile i jedan ruski teretni brod i jedan ruski trajekt.

"Svi tankeri su identifikovani, pod međunarodnim su sankcijama, imaju nosivost od 7.000 tona, dugački su 140 metara i izgrađeni su u periodu od 2006. do 2012. godine", napisao je Mađar.

NATO navija za ukrajisnke napade dronovima na Rusiju?

Finski predsednik Aleksandar Stub kaže da lideri NATO-a tiho navijaju za duboke napade dronovima na Rusiji, kao i da su čak i SAD na tij strani.

Stradalo 38 civila

U napadima Oružanih snaga Ukrajine tokom protekle nedelje poginulo je 38 civila, među kojima i jedno dete, dok je još 270 ljudi ranjeno, uključujući osmoro maloletnika, saopštio je ambasador za posebne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik.

Kramatorsk pod žestokom paljbom

Oružane snage Rusije izvele su udare na benzinske stanice i cisterne sa gorivom u naseljima na delu DNR pod kontrolom ukrajinskih snaga, uključujući i Kramatorsk, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je snimke pogađanja benzinskih stanica i cisterni sa gorivom u naseljima dela DNR pod kontrolom ukrajinskih snaga: u Kramatorsku, Šahterskom, Preobraženki, Omeljniku, Mihajlo-Lukašovu, Aleksandrovki i Prosjanoj. Objekti gorivne infrastrukture aktivno su korišćeni za potrebe jedinica Oružanih snaga Ukrajine", navodi se u saopštenju.

Rusi uništili glavnu trafostanicu u Krivom Rogu

Dve osobe poginule u ruskim napadima u Sumskoj oblasti

Dve osobe su poginule u ruskim napadima na Sumsku oblast na severoistoku Ukrajine, saopštio je načelnik regionalne vojne uprave Oleg Grigorov.

"U pograničnoj Velikopisarovskoj zajednici ruski dron pogodio je civilno domaćinstvo, pri čemu je poginuo vlasnik kuće. Muškarac je sutra trebalo da napuni 58 godina", naveo je on na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Kako je naveo, u napadu bespilotne letelice na naselje Steckovska pogođena je kuća, a 65-godišnji muškarac, koji se nalazio u dvorištu objekta, zadobio je teške povrede.

Počela je opšta mobilizacija; Kreće sveopšti rat s Rusima?

Dok predsednik SAD Donald Tramp dovodi u pitanje dosadašnje bezbednosne garancije i nastoji da smanji američko vojno prisustvo u Evropi, zemlje koje se graniče sa Rusijom grade utvrđenja, povećavaju broj rezervista i kupuju tenkove i dronove, piše Politiko.

Budanov: Putin je došao u ćorsokak

"Pobeda više nije moguća iz objektivnih razloga. Ali, zaustavljanje rata značilo bi priznanje da Rusija nije tako snažna niti tako velika kakvom ju je on želeo predstaviti", rekao je Kirilo Budanov, šef kabineta predsednika Ukrajine. Prema njegovim rečima, Putin ne može da ostvari pobedu koju je obećao, ali bi okončanje rata razotkrilo neuspeh koji se krije iza ruskog imperijalnog mita. Zbog toga Moskva nastavlja da se boji. Ne zato što postoji realan put do pobede, već zato što bi priznanje poraza značilo priznati da je Ukrajina srušila sliku o ruskoj moći na kojoj je Putin izgradio svoj režim, istakao je.

Ukrajinski dronovi zapalili fabriku u Kaluškom regionu

Napad šest ukrajinskih dronova izazvao je požar u industrijskom preduzeću u ruskoj Kaluškoj oblasti, jugozapadno od Moskve, rekao je regionalni guverner.

Kako je Vladislav Šapša napisao na Telegramu, nije bilo žrtava.

Rjabkov: Rusija neće prekidati kontakte sa SAD o Ukrajini

Rusija nema planove da prekine kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi sa Ukrajinom, a dijalog dve zemlje nastavlja se svakodnevno na različitim nivoima, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.

"Ne, nikada ništa ne ograničavamo. Održavamo kontakte u svakom slučaju", rekao je Rjabkov novinarima na marginama Škole za međunarodnu bezbednost PIR centra u Zvenigorodu u ponedeljak, odgovarajući na pitanje da li bi Moskva ograničila kontakte sa Vašingtonom ukoliko SAD promene svoj stav prema Ukrajini, prenose RIA Novosti. On je naveo da su ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio u redovnom kontaktu.

Ruske snage oborile više od 430 dronova koji su leteli ka Moskovskoj oblasti



Ruske snage protivvazdušne odbrane oborile su tokom noći više od 430 dronova koji su leteli ka Moskovskoj oblasti, saopštio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin. "Većina je neutralisana na udaljenim prilazima", rekao je Sobjanjin u objavi na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.

Kako je naveo, 36 dronova je uništeno pri približavanju ruskoj prestonici. U međuvremenu, vršilac dužnosti gubernatora Belgorodske oblasti Aleksandar Šuvajev saopštio je da su višestruki napadi ukrajinskih snaga pogodili Belgorod i Belgorodsku oblast.

Prema njegovim rečima, nije bilo žrtava, ali je prijavljen požar na jednom infrastrukturnom objektu.

"Nebo će odrediti ishod"

Zelenski kaže da će "nebo odrediti ishod rata". U intervjuu Fajnenšel tajmsu, istakao je, da se, iako je Rusija geografski veća i ima veću populaciju, rat već preselio u vazdušni prostor, gde je Ukrajina "već konkurentna".

