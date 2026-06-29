Peskov je rekao da je ruski stav dobro poznat Kijevu i američkim pregovaračima i ocenio da je Moskva dosledna u svojim pozicijama, prenela je RIA Novosti.

"Naš stav je dobro poznat i nije se promenio. Izneo ga je pre dve godine naš šef države u govoru u Ministarstvu spoljnih poslova", dodao je portparol ruskog predsednika.

Govoreći o sastanku Putina i predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka održanom u Valdaju krajem prošle nedelje, Peskov je naveo da je tema Ukrajine bila deo neformalnih razgovora, uz bilateralnu saradnju i bezbednosna pitanja.

"Šefovi država su, naravno, razgovarali o strateškim pitanjima, uključujući ona koja se odnose na bezbednost, regionalnu bezbednost, eskalaciju tenzija od strane nekih evropskih zemalja, pokušaje provociranja Belorusije i tako dalje", rekao je Peskov novinarima i dodao da beloruski predsednik nije preneo nikakvu poruku ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog Putinu.

Portparol Kremlja ocenio je i da razvoj događaja na frontu "uliva poverenje" da će ciljevi Moskve biti ostvareni.

"Dinamika na frontu je sasvim očigledna duž cele dužine fronta. I, naravno, daje nam poverenje da će naši ciljevi biti postignuti", istakao je.

Komentarišući ukrajinske upade u Kursku oblast, Peskov je ponovio raniji stav ruskog predsednika da će Ukrajina "platiti teritorijom" radi formiranja bezbednosne tampon-zone.

"Želeo bih da vam skrenem pažnju na činjenicu da je, kada je navodio konkretne oblasti u kojima se stvara bezbednosna tampon zona nakon invazije na Kursku oblast od strane oružanih grupa kijevskog režima, Putin rekao da će kijevski režim morati da plati za ovu invaziju. Platiće upravo ovom teritorijom, koja će završiti u tampon zoni", istakao je portparol Kremlja.

On je rekao i da komunikacioni kanali između Moskve i Kijeva moraju ostati poverljivi kako bi bili efikasni, odbijajući da odgovori na pitanje da li se kontakti dve strane vode preko beloruskog predsednika.