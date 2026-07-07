Najveća ruska rafinerija nafte u Omsku obustavila je rad nakon napada bespilotnim letelicama, javlja Reuters, pozivajući se na izvore iz industrije. Prema tim navodima, u napadu je izbio požar, a oštećeni su ključni proizvodni kapaciteti postrojenja.

Kako navodi agencija, oštećena je jedinica za primarnu preradu nafte UPP-10, koja čini oko 38 odsto ukupnog proizvodnog kapaciteta rafinerije i može da preradi oko 24.580 tona sirove nafte dnevno.

Van pogona blokovi koji nose najveći deo kapaciteta

Prema izvorima Reutersa, pored jedinice UPP-10 zaustavljen je i blok CDU-11, koji učestvuje sa još oko 37 odsto ukupnog kapaciteta i može da preradi oko 24.000 tona nafte dnevno.

To znači da su, prema dostupnim informacijama, van redovnog rada postrojenja koja zajedno pokrivaju približno tri četvrtine proizvodnih kapaciteta najveće ruske rafinerije.

Omska rafinerija raspolaže i sa dve konzervirane jedinice primarne prerade, PNP-7 i PNP-8, kapaciteta po 10.000 tona dnevno, koje bi, kako navodi Reuters, teoretski mogle biti ponovo aktivirane kako bi se delimično nadoknadio gubitak proizvodnje.

Za sada nije poznato koliko bi vremena bilo potrebno da ta postrojenja budu vraćena u funkciju.

Obustavljena i prodaja goriva na berzi

Podaci sa berze pokazuju da je Omska rafinerija obustavila prodaju benzina i dizela na Sankt Peterburškoj međunarodnoj robnoj berzi, što ukazuje da posledice napada prevazilaze samo fizička oštećenja postrojenja.

Omska rafinerija predstavlja jedan od najvažnijih objekata ruske naftne industrije i ima ključnu ulogu u proizvodnji benzina, dizela i drugih naftnih derivata.

Napad je dodatno privukao pažnju zbog činjenice da se Omsk nalazi oko 2.500 kilometara od ukrajinske granice.

Ukrajinska strana je ranije tvrdila da je Omska rafinerija bila poslednja velika ruska rafinerija koja nije bila pogođena napadima.

Ako se potvrdi da je prekid rada direktna posledica napada dronovima, to bi predstavljalo još jedan udar na ruski energetski sektor, koji je poslednjih meseci više puta bio meta napada.

Izvor: Reuters