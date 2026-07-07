Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je tokom posete Ankari da Vašington nije dužan da finansira bezbednost Evrope, da bi mogao da povuče sve američke vojnike sa evropskog kontinenta i da se nada skorom okončanju sukoba u Ukrajini.

„Ne moramo da trošimo nikakav novac. Mogli bismo da povučemo sve naše vojnike iz Evrope“, rekao je Tramp novinarima nakon sastanka sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom.

Govoreći o Ukrajini, američki predsednik je izrazio uverenje da bi sukob mogao uskoro da bude okončan.

„Mislim da možemo da stavimo tačku na ovaj sukob. Nadam se da će to biti uskoro“, poručio je Tramp.

On je najavio i da će Sjedinjene Države ukinuti sankcije Turskoj, naglasivši da Vašington ne želi da uvodi restriktivne mere protiv svojih saveznika.

„Mogu da vam kažem da ćemo ukinuti sankcije Turskoj. Ne želimo da uvodimo sankcije prijateljima. To je vrlo jednostavno“, rekao je Tramp.

Američki predsednik se osvrnuo i na pitanje Grenlanda, ponovivši stav da bi to ostrvo trebalo da bude pod kontrolom Sjedinjenih Država.

„Grenland i dalje treba da bude pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske“, izjavio je Tramp.