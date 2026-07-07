Vojni dobrovoljac i publicista Aleksej Živov izjavio je da, prema njegovoj oceni, sukob u Ukrajini neće biti završen dok u toj zemlji ne bude uspostavljen politički sistem koji neće biti neprijateljski nastrojen prema Rusiji.

Govoreći o mogućim ishodima rata, Živov je ocenio da bi, ukoliko takav scenario ne bude moguć, sukob mogao da traje do potpunog sloma ukrajinske države.

„Rusija želi neutralnu Ukrajinu“

Živov smatra da bi za Rusiju prihvatljivo rešenje bilo postojanje Ukrajine kao države koja ne predstavlja bezbednosnu pretnju Moskvi.

Kako navodi, očuvanje sadašnjeg političkog sistema u Kijevu za Rusiju nije prihvatljiv ishod.

Prema njegovim rečima, ukoliko političke elite u Kijevu i zapadne države ne budu spremne da prihvate neutralan status Ukrajine, borbe bi, prema njegovoj proceni, mogle da se nastave.

- Ukoliko sadašnji format Ukrajine nije moguće promeniti, a političke elite u Kijevu i zapadne elite ne budu spremne da prihvate neutralnu Ukrajinu, borbe će se nastaviti dok Ukrajine više ne bude - rekao je Živov.

Govorio i o nuklearnom oružju

Komentarišući mogućnost da Ukrajina ostvari pobedu u ratu, Živov je podsetio da Rusija raspolaže nuklearnim arsenalom koji do sada nije upotrebila.

Prema njegovom mišljenju, Moskva bi mogla da razmotri i takvu opciju ukoliko bi, kako tvrdi, bila primorana na to.

Tokom rata u Ukrajini pojedini ruski zvaničnici više puta su govorili o ruskoj nuklearnoj doktrini, navodeći da bi nuklearno oružje moglo biti upotrebljeno samo u okolnostima predviđenim tom doktrinom.

Istovremeno, zvanična Moskva je više puta saopštila da smatra da ciljeve Specijalne vojne operacije može ostvariti upotrebom konvencionalnog naoružanja.