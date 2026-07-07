Jasmina iz Srbije, koja iza sebe ima deset godina iskustva u ugostiteljstvu, odlučila je da javno ispriča svoje iskustvo sa sezonskog rada u Baški na ostrvu Krku. U videu objavljenom na društvenim mrežama tvrdi da je radila u veoma lošim uslovima, zbog čega je, kako kaže, ta sezona za nju ostala velika trauma.

Na početku je naglasila da govori isključivo o svom iskustvu sa jednim poslodavcem i da ne želi da generalizuje niti da tvrdi da su svi poslodavci u Hrvatskoj isti.

„Nismo imale kuhinju, kanalizacija nije radila“

Jasmina tvrdi da je tek mesec dana nakon početka rada saznala da će platu dobiti tek po završetku sezone.

Kako navodi, smeštaj je delila sa još šest devojaka, a tokom cele sezone trajali su radovi na kuhinji i kupatilu koji, prema njenim rečima, nikada nisu završeni.

- Nismo imale nikakvu kuhinju. Imale smo mali frižider. Nismo imale ni šporet, samo jedan sto i nekoliko stolica. Svaka je imala svoj krevet. Ormare nismo imale, već samo jednu plastičnu policu - ispričala je.

Dodala je da kanalizacija nije radila i da su uslovi bili, kako kaže, nehumani.

Posebno je kritikovala ishranu koju su radnici dobijali.

- Imale smo dva topla obroka, ali hrana je bila nejestiva. Gotovo celo leto imale smo pohovano belo meso, nekad picu ili sendvič sa listićem šunke i sira. Hleb smo jele od prethodnog dana. Hrana je bila katastrofalna - navela je.

„Zgrozila sam se“

Osim uslova smeštaja, Jasmina tvrdi da je problem bio i odnos poslodavaca prema zaposlenima.

Prema njenim rečima, vlasnikova ćerka postavila joj je pitanje koje ju je, kako kaže, šokiralo.

- Pitala me je koji broj grudnjaka nosim i rekla da moram da nosim nešto što će me jače stegnuti. Zgrozila sam se - ispričala je.

Dodaje da su, kako tvrdi, sinovi vlasnika prema radnicima imali veoma loš odnos, da su ih vređali i da su radili mnogo više nego što je bilo dogovoreno.

- Radili smo dok nismo padali s nogu. U jednom trenutku svi smo se razboleli. Nijedan problem koji smo prijavili nije bio rešen - tvrdi Jasmina.

Ispričala je i šta se, prema njenim rečima, dogodilo poslednjeg dana kada je došla po zaradu.

- Vlasnik mi je rekao: „Da nisi imala dečka, bila bi moja na ovaj ili onaj način.“ To je bio čovek koji je tada dobio drugo dete i za sebe govorio da je porodičan čovek - rekla je.

Dodala je da radnici nisu samo konobarisali, već su čistili toalete i obavljali brojne druge poslove koji nisu bili deo dogovora.

- Ta sezona bila mi je najgore moguće iskustvo i velika trauma, ali me je mnogo naučila. Danas mnogo više cenim ono što imam - zaključila je.

Podeljene reakcije

Njena ispovest izazvala je brojne komentare na društvenim mrežama.

Pojedini korisnici naveli su da su i sami imali slična iskustva na sezonskim poslovima, dok su drugi istakli da je trebalo da prijavi poslodavca i napusti posao ranije.

Sa druge strane, javio se i jedan vlasnik restorana sa Kvarnera koji je poručio da nisu svi poslodavci isti i naveo da kod njega godinama rade radnici iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

Izvor: Index.hr