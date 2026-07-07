U Kijevu je danas proglašena vazdušna uzbuna zbog pretnje od mogućeg balističkog napada, dok su se sirene za vazdušnu opasnost istovremeno oglasile i u više regiona Ukrajine.

Nadležne službe pozvale su građane da ostanu u skloništima i prate zvanična bezbednosna upozorenja dok traje opasnost.

Sirene odjekuju u više delova zemlje

Prema dostupnim informacijama, upozorenja su aktivirana zbog procene da postoji mogućnost balističkog napada.

Vlasti su apelovale na stanovništvo da ne ignoriše uzbune i da se pridržava uputstava službi za vanredne situacije.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim posledicama ili pogođenim lokacijama.

Uzbuna dan nakon razgovora Putina i Trampa

Nova upozorenja usledila su dan nakon telefonskog razgovora između predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

Kako prenosi ukrajinski javni servis Suspilne, Tramp je razgovor sa Putinom opisao kao „veoma dug i veoma dobar“.

Za sada nisu objavljeni dodatni detalji razgovora niti eventualni zaključci dvojice lidera.

Izvor: Suspilne