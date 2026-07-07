Najnoviji podaci aplikacije za upoznavanje Badu otkrili su šest fizičkih karakteristika žena koje najčešće privlače pažnju muškaraca na internetu.

Žene koje imaju ove karakteristike češće dobijaju poruke i odgovore od muškaraca na ovoj platformi.

Stručnjaci ipak naglašavaju da ove rezultate ne treba posmatrati kao univerzalno pravilo privlačnosti, jer se hemija između dvoje ljudi ne može predvideti. Ipak, podaci pružaju zanimljiv uvid u to šta najčešće ostavlja dobar prvi utisak.

Smeđe oči i kosa su popularniji

Gotovo polovina muškaraca (46 odsto) najviše pažnje poklanja ženama visokim između 160 i 168 centimetara. To, naravno, ne znači da su žene koje su niže ili više manje privlačne. Stručnjaci za veze ističu da su ukusi veoma različiti, ali da se na aplikacijama za upoznavanje upravo ovaj raspon visine pokazao kao najpopularniji.

Iako se plave oči često smatraju idealom lepote u filmovima i pesmama, podaci istraživanja pokazuju drugačiju sliku. Oko 60 odsto muškaraca navelo je da više voli žene sa smeđim očima nego sa očima drugih boja.

Stručnjaci dodaju da je, ipak, mnogo važniji topao i iskren pogled nego sama boja očiju. Oči se često nazivaju „prozorom duše“, pa upravo kontakt očima može ostaviti snažniji utisak od njihove boje.

Još jedan rezultat koji bi mogao da iznenadi jeste da su brinete popularnije od plavuša. Prema istraživanju, žene sa smeđom kosom dobile su oko 40 odsto svih poruka, dok su plavuše dobile svega 15 odsto.

Negovani nokti i iskren osmeh

Jedan od zanimljivijih rezultata odnosi se na građu tela. Žene koje su svoju građu opisale kao prosečnu dobijaju više pažnje od onih koje imaju izrazito atletsku figuru. Iako je pojam „prosečna građa“ prilično širok i može se različito tumačiti, istraživači smatraju da ovaj rezultat pokazuje kako su standardi lepote mnogo raznovrsniji nego što društvene mreže često predstavljaju.

Iako mnogima deluju kao nevažan detalj, čisti i uredno negovani nokti takođe igraju značajnu ulogu. Podaci pokazuju da žene sa negovanim noktima češće privlače pažnju muškaraca na aplikacijama za upoznavanje.

Stručnjaci smatraju da uredni nokti šalju poruku da osoba vodi računa o sebi i odiše samopouzdanjem.

Možda i najmanje iznenađujući rezultat jeste da topao i iskren osmeh ostavlja najbolji prvi utisak. Stručnjaci ističu da osmeh čini osobu pristupačnijom, prijateljski nastrojenom i pozitivnijom, što može biti presudno kada neko želi da se izdvoji među velikim brojem profila na aplikacijama za upoznavanje.

Na kraju, stručnjaci podsećaju da ljubav ne može da se svede na statistiku. Karakteristike koje su se izdvojile u ovoj anketi mogu objasniti zbog čega pojedini profili dobijaju više poruka, ali ne predstavljaju univerzalnu formulu za pronalaženje idealnog partnera, piše Daily Mail.