Evropska platforma za procenu seizmičke opasnosti i rizika (EFEHR) objavila je mapu koja pokazuje područja Evrope sa najvećim rizikom od zemljotresa, a među najugroženijim državama nalaze se Turska, Grčka, Italija, Albanija i Rumunija.

Na mapi je prikazan nivo seizmičke opasnosti, odnosno verovatnoća jakog podrhtavanja tla, kao i procena mogućih posledica u slučaju snažnih zemljotresa.

Turska, Grčka, Italija i Balkan među najugroženijima

Prema podacima EFEHR-a, najveći rizik od snažnih zemljotresa u Evropi imaju:

Turska

Grčka

Albanija

Italija

Rumunija

Na mapi je i veći deo Balkana označen kao područje sa povećanim seizmičkim rizikom.

Srbija se uglavnom nalazi u zoni umerenog rizika, pri čemu su pojedini delovi zemlje označeni tamnonarandžastom bojom, što ukazuje na viši nivo seizmičke opasnosti u odnosu na regione obojene svetlijim nijansama.

Prema metodologiji EFEHR-a:

bela, plava i zelena označavaju nizak rizik,

žuta i narandžasta umeren rizik,

tamnocrvena i ljubičasta veoma visok rizik.

Povećan seizmički rizik postoji i u pojedinim delovima Austrije, Belgije, Francuske, Nemačke, Islanda, Norveške, Portugala, Slovenije, Španije i Švajcarske.

Gde bi posledice mogle biti najveće

EFEHR navodi da mapa rizika ne prikazuje samo verovatnoću zemljotresa, već i moguće posledice, uzimajući u obzir gustinu naseljenosti, starost objekata i otpornost infrastrukture.

U područjima sa veoma visokim indeksom rizika očekivani godišnji ekonomski gubici mogu dostići i do 65 miliona evra, dok broj žrtava u proseku može biti veći od 30 godišnje.

Među gradovima koji se izdvajaju po visokom riziku nalaze se:

Istanbul i Izmir,

Atina,

Napulj i Katanija,

Bukurešt.

Natprosečan rizik imaju i:

Zagreb,

Tirana,

Sofija,

Lisabon,

Brisel,

Bazel.

Sa druge strane, manji rizik beleže gradovi poput Berlina, Londona i Pariza.

Stručnjaci naglašavaju da je reč o evropskom naučnom modelu iz 2021. godine, koji predstavlja trenutno važeću procenu seizmičke opasnosti i ne znači da će se zemljotres dogoditi u skorije vreme, već pokazuje područja u kojima postoji povećan dugoročni seizmički rizik.

(Blic)