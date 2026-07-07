Evropska platforma za procenu seizmičke opasnosti i rizika (EFEHR) objavila je mapu koja pokazuje područja Evrope sa najvećim rizikom od zemljotresa, a među najugroženijim državama nalaze se Turska, Grčka, Italija, Albanija i Rumunija.
Na mapi je prikazan nivo seizmičke opasnosti, odnosno verovatnoća jakog podrhtavanja tla, kao i procena mogućih posledica u slučaju snažnih zemljotresa.
Turska, Grčka, Italija i Balkan među najugroženijima
Prema podacima EFEHR-a, najveći rizik od snažnih zemljotresa u Evropi imaju:
- Turska
- Grčka
- Albanija
- Italija
- Rumunija
Na mapi je i veći deo Balkana označen kao područje sa povećanim seizmičkim rizikom.
Srbija se uglavnom nalazi u zoni umerenog rizika, pri čemu su pojedini delovi zemlje označeni tamnonarandžastom bojom, što ukazuje na viši nivo seizmičke opasnosti u odnosu na regione obojene svetlijim nijansama.
Prema metodologiji EFEHR-a:
- bela, plava i zelena označavaju nizak rizik,
- žuta i narandžasta umeren rizik,
- tamnocrvena i ljubičasta veoma visok rizik.
Povećan seizmički rizik postoji i u pojedinim delovima Austrije, Belgije, Francuske, Nemačke, Islanda, Norveške, Portugala, Slovenije, Španije i Švajcarske.
Gde bi posledice mogle biti najveće
EFEHR navodi da mapa rizika ne prikazuje samo verovatnoću zemljotresa, već i moguće posledice, uzimajući u obzir gustinu naseljenosti, starost objekata i otpornost infrastrukture.
U područjima sa veoma visokim indeksom rizika očekivani godišnji ekonomski gubici mogu dostići i do 65 miliona evra, dok broj žrtava u proseku može biti veći od 30 godišnje.
Među gradovima koji se izdvajaju po visokom riziku nalaze se:
- Istanbul i Izmir,
- Atina,
- Napulj i Katanija,
- Bukurešt.
Natprosečan rizik imaju i:
- Zagreb,
- Tirana,
- Sofija,
- Lisabon,
- Brisel,
- Bazel.
Sa druge strane, manji rizik beleže gradovi poput Berlina, Londona i Pariza.
Stručnjaci naglašavaju da je reč o evropskom naučnom modelu iz 2021. godine, koji predstavlja trenutno važeću procenu seizmičke opasnosti i ne znači da će se zemljotres dogoditi u skorije vreme, već pokazuje područja u kojima postoji povećan dugoročni seizmički rizik.
(Blic)
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