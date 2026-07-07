Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da bi rat u Ukrajini mogao da bude okončan već narednog dana ukoliko bi predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski doneo, kako je naveo, „odgovornu odluku“.

Peskov je to rekao u intervjuu za švajcarski list Di Veltvohe, ne precizirajući na koju konkretnu odluku misli.

Kremlj: Sve zavisi od jedne odluke

Govoreći o mogućnosti okončanja sukoba, Peskov je rekao da bi, prema stavu Moskve, kraj rata mogao da usledi veoma brzo ukoliko bi ukrajinsko rukovodstvo donelo odgovarajuću odluku.

Portparol Kremlja nije izneo dodatne detalje niti objasnio šta podrazumeva pod „odgovornom odlukom“.

Ponovo otvoreno pitanje legitimiteta Zelenskog

Peskov se osvrnuo i na političku situaciju u Ukrajini, ponavljajući stav Rusije da je pitanje legitimiteta predsednika Volodimira Zelenskog otvoreno.

- Ukrajinci sami treba da saznaju od Zelenskog da li je on legitiman na funkciji predsednika države - rekao je Peskov.

Ruske vlasti već duže vreme osporavaju legitimitet Zelenskog, navodeći da predsednički izbori u Ukrajini nisu održani zbog ratnog stanja.

Sa druge strane, ukrajinske vlasti ističu da Ustav Ukrajine zabranjuje održavanje predsedničkih izbora tokom vanrednog i ratnog stanja, zbog čega Zelenski nastavlja da obavlja funkciju predsednika.

Izvor: Di Veltvohe