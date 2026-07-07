Glavni akteri najnovijeg čina opozicine sapunice su Savo Manojlović, lider "Kreni-promeni" i blokader sa dna kace Srđan Trivić.

Trivić je isprozivao Manojlovića jer je Savo na Iksu objavio četiri svoje fotografije reklamirajući intervju koji je dao za Radar.

Nakon toga oglasio se Manojlović.

- Godinama su me tabloidi i botovi razvlačili da sam Rokfelerov, CIA agent i nemacki špijun zbog protesta protiv Rio Tinta. Sada nas ekipa koja samostalno ne može da prede cenzus u Mionici i Smederevskoj Palanci, a izgleda više ni u koaliciji na nivou Srbije, vreda da sam KGB agent. I to otkako sam samostalno, na nivou Beograda, na svoje ime i zajedno sa ljudima iz svog pokreta osvojio 18%, a potom podržao studente - napisao je Manojlović.

Usledila je nova replika Trivića.

- Niti manjeg coveka, niti veceg kalkulanta. Popizdeo jer mu tvit, i uz armiju botova i samoretvitovanje, ne može nikako preko 200 lajkova. Čovek lepe fotke stavio, a mi se sprdamo. Ti vrlo dobro znaš da nisam deo nicije ekipe, a ako sam i nečiji bot bio, bio sam tvoj - napisao je on.