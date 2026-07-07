Jedinice grupe trupa "Zapad" izbacile su iz stroja više od 210 ukrajinskih vojnika, tri borbena oklopna vozila i jedno artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 225 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo i dva oruđa poljske artiljerije.

Jedinice grupe trupa "Centar" poboljšale su svoje taktičke položaje duž linije fronta, izbacivši tom prilikom iz stroja do 360 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo i dva oruđa poljske artiljerije.

Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane i tom prilikom su neutralisale više od 475 ukrajinskih vojnika i šest borbenih oklopnih vozila.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" eliminisale su do 65 ukrajinskih vojnika i uništile dve stanice za radio-elektronsku borbu.

Dejstvima operativno-taktičke avijacije, bespilotnih letelica i raketnih snaga oštećena je lučka i energetska infrastruktura ukrajinskih snaga, uništeni su brojni logistički centri, kao i privremene lokacije stranih plaćenika u zoni SVO.

Sistemima PVO ruske snage oborile su 11 vođenih avio-bombi, presrele 27 projektila sistema HIMARS, dve vođene rakete dugog dometa "neptun" i uništile 797 bespilotnih letelica ukrajinskih snaga.

Crnomorska flota uništila je šest besposadnih neprijateljskih čamaca, piše RT Balkan.

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