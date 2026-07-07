Dvadesetdvogodišnja studentkinja-pilot uspela je da bezbedno prizemlji mali avion nakon što je njen instruktor, prema njenim tvrdnjama, tokom leta otvorio vrata letelice i iskočio. Tragedija se dogodila u argentinskoj provinciji Kordoba, a okolnosti slučaja trenutno istražuju nadležni organi.

Kako prenosi Daily Mail, studentkinja je bila na redovnoj obuci sa 42-godišnjim instruktorom Leandrom Bertakom u avionu Cesna C-150 kada se dogodio incident.

„Znaš šta treba da radiš, nastavi dalje“

Prema iskazu studentkinje, instruktor je tokom leta otvorio vrata aviona i iskočio.

Uprkos šoku, uspela je da zadrži kontrolu nad letelicom i bez pomoći bezbedno sleti na aerodrom Koronel Olmedo, odakle su prethodno poleteli.

Nakon sletanja odmah je obavestila policiju o onome što se dogodilo.

Telo Leandra Bertaka pronađeno je oko 20 minuta kasnije na polju u blizini mesta koje je studentkinja označila kao moguće mesto pada.

Direktor škole letenja Flying Papagal Cordoba, Eduardo Alvarez, ispričao je šta mu je studentkinja rekla posle tragedije.

- U jednom trenutku Leandro joj je rekao: „Znaš šta treba da radiš, nastavi napred.“ Skinuo je slušalice, poređao svoje stvari, uključujući mobilni telefon, otkopčao pojas, otvorio vrata koja se veoma teško otvaraju i iskočio. Studentkinja je zatim poslala poruku u kojoj je obavestila o situaciji i vratila se na pistu da sleti - rekao je Alvarez.

Istraga još traje

Nadležni organi istražuju okolnosti tragedije koja se dogodila u subotu u blizini mesta Toledo, u provinciji Kordoba.

Za sada nije poznato zbog čega je instruktor napustio avion tokom leta.

Istražitelji proveravaju dokumentaciju letelice i škole letenja, kao i komunikaciju koja je vođena tokom leta.

Prema navodima lokalnih medija, Bertako je navodno odlazio kod neuropsihijatra, ali te informacije za sada nisu zvanično potvrđene kao povezane sa slučajem.

Direktor škole opisao je studentkinju kao izuzetno pribranu.

- Bila je veoma potresena, ali je sa potpunim profesionalizmom vratila avion na aerodrom i savršeno sletela. Pokazala je veoma visok nivo profesionalizma - rekao je Alvarez.

Izvor: Daily Mail