Jul tradicionalno predstavlja vrhunac turističke sezone u Hrvatskoj, kada se na obali beleži veliki broj gostiju, ali i pojačana pažnja prema potrošnji i cenama koje ih dočekuju.

Ekipa Dnevnik Nove TV proveravala je kakve su cene u popularnim turističkim mestima, a posebno se analiziralo koliko posetioci izdvajaju za svakodnevne stvari poput kafe, sladoleda i hrane.

U Rovinju, jednoj od najposećenijih destinacija u Istri, hladna kafa može koštati oko 3,5 evra, dok ljubitelji afogata za ovu poslasticu izdvajaju oko 4,5 evra. Pojedini turisti smatraju da je cena prihvatljiva zbog lokacije i pogleda koji dobijaju, ali mnogi primećuju da su izdaci u odnosu na prethodne godine značajno veći.

Turisti sve pažljivije troše novac

Pored pića, pažnju privlače i cene drugih proizvoda. Kugla sladoleda na pojedinim mestima dostiže oko 2,5 evra, dok su i cene na lokalnim pijacama iznenadile deo posetilaca.

Ugostitelji tvrde da su i oni pod pritiskom povećanih troškova i da se nalaze na kraju lanca poskupljenja. Prema njihovom objašnjenju, cene ne određuju samo restorani i kafići, već čitav niz faktora koji utiču na poslovanje.

Ipak, gosti sve češće porede cene sa drugim evropskim destinacijama i pažljivije biraju gde će potrošiti novac.

Ministar poručio da tržište traži prilagođavanje

O turističkoj sezoni govorio je hrvatski ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji je ocenio da su rezultati u prvom delu godine zadovoljavajući.

Prema njegovim rečima, broj dolazaka i noćenja zadržao je nivo prethodne rekordne godine, dok su prihodi u prvom kvartalu zabeležili rast. Naveo je da je turistički sektor suočen sa zahtevnom godinom zbog različitih međunarodnih okolnosti, ali da očekuje stabilne rezultate ukoliko nastavak sezone bude uspešan.

Govoreći o cenama, ministar je istakao da su pojedini delovi turističkog sektora već reagovali i prilagodili ponudu, a da će tržište izvršiti dodatni pritisak na one koji nisu napravili promene.

Hamburger u Splitu dostigao cenu od 14 evara

Posebnu pažnju izazvala je informacija da hamburger u Splitu može koštati između 12 i 14 evra, što je upoređeno sa cenama na velikim međunarodnim događajima poput Wimbledon Championships.

Na pitanje da li smatra da je takva cena opravdana, Glavina je ponovio da će tržište i konkurencija uticati na buduće korekcije cena.

Prema njegovom mišljenju, objekti koji su se prilagodili očekivanjima gostiju ostvaruju dobre rezultate, dok će oni koji ne prate promene morati da reaguju ukoliko žele da ostanu konkurentni.

Očekivanja za nastavak sezone

Kada je reč o julu i avgustu, ministar je ocenio da bi jul mogao biti zahtevniji period, dok se za avgust očekuje rezultat sličan prošlogodišnjem.

Posebno je istakao značaj nemačkog tržišta, sa kojeg dolazi veliki broj turista u Hrvatsku. Promene u terminima praznika i putovanja ove godine uticale su na raspored dolazaka, pa se zbog toga očekuju određene oscilacije.

Hrvatska će, prema njegovim rečima, nastaviti da ulaže u promociju turističke ponude, uključujući i aktivnosti usmerene ka tržištu Sjedinjenih Američkih Država.

Dok turistički radnici očekuju uspešnu sezonu, pitanje cena ostaje jedna od najvažnijih tema među gostima koji biraju gde će provesti odmor i koliko će za njega izdvojiti, piše Dnevnik.hr.