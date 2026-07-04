Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odbacio je tvrdnju ruskog predsednika Vladimira Putina da je grad Kostjantinovka u Donjeckoj oblasti pod ruskom kontrolom, opisujući to kao laž osmišljenu da privuče pažnju medija.



U telefonskom razgovoru sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, Zelenski je ironično pozvao Putina da se sastanu u tom gradu ako je on zaista pod ruskom kontrolom.

„To, naravno, nije istina. To je još jedna ruska laž izmišljena samo da bi se stvorila neka vrsta vesti“, rekao je Zelenski. „Da je Kostjantinovka trenutno pod ruskom kontrolom, Putin sigurno ne bi imao problem da se sastane sa mnom tamo kako bismo pronašli diplomatsko rešenje za konačni kraj rata“, dodao je.

Ukrajinska vojska: Situacija je teška, ali grad je pod našom kontrolom

Portparol Generalštaba, major Andrij Kovaljov, potvrdio je listu Ukrajinska pravda da su neke grupe ruske pešadije prodrle u grad i da je situacija teška. Ipak, naglasio je da je Kostjantinovka ostala pod kontrolom Oružanih snaga Ukrajine.

Kovaljov je dodao da ukrajinske snage nastavljaju da drže položaje na određenim linijama, braneći grad i okolinu, i sprovode kontradiverzijske operacije. „3. jula neprijatelj je pokrenuo 11 napada u ovom pravcu, ali bez uspeha. Umesto toga, neprijatelj, i ne po prvi put, pribegava širenju otvorenih dezinformacija i laži od strane najviših zvaničnika“, rekao je za Ukrajinsku pravdu.

Ruska strana insistira na tvrdnji o osvajanju

Pored Putina, načelnik ruskog Generalštaba, general Valerij Gerasimov, takođe je izjavio da je grad pao pod rusku kontrolu. Gerasimov je opisao Kostjantinovku, grad u kojem je nekada živelo 67.000 ljudi, kao „jedno od glavnih odbrambenih čvorišta unutar utvrđene oblasti Slavjansk-Kramatorsk-Kostjantinovka“.

Gradovi čine takozvani „pojas tvrđava“, koji ostaje glavna prepreka dugogodišnjoj ambiciji Moskve da osvoji ceo Donbas. To područje je bilo poprište žestokih borbi, a ruske snage su prošlog meseca probile do Kostjantinovke. Početkom juna, komanda 19. armijskog korpusa, koji je odgovoran za odbranu grada, objavila je da se više od stotinu ruskih vojnika nalazi unutar gradskog područja.