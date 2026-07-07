Ruski ekonomista Mihail Hazin izneo je niz kontroverznih tvrdnji o budućnosti Zapada, ocenjujući da se postojeći globalni liberalni model nalazi pred dubokom sistemskom krizom koja bi, prema njegovom mišljenju, mogla da dovede do velikih političkih, ekonomskih i društvenih potresa.

Govoreći na svom video kanalu, Hazin je tvrdio da sadašnji model upravljanja više nije u stanju da obezbedi stabilno funkcionisanje ekonomije i zadovolji osnovne potrebe stanovništva, zbog čega, kako smatra, predstoje ozbiljne promene.

Hazin: Stare elite gube poverenje u političke i finansijske strukture

Prema njegovim rečima, deo tradicionalnih centara moći navodno gubi poverenje u političke i finansijske elite koje su decenijama upravljale zapadnim sistemom.

Hazin tvrdi da su političari i finansijski menadžeri doveli postojeći model u ozbiljne probleme i da unutar najviših struktura vlasti raste zabrinutost zbog mogućeg ekonomskog sloma.

Govoreći o istorijskom razvoju finansijskog sistema, izneo je i niz tvrdnji o ulozi starih evropskih aristokratskih porodica, nastanku savremenog kapitala i razvoju liberalnog ekonomskog modela tokom druge polovine 20. veka.

Za ove tvrdnje Hazin nije izneo javno dostupne dokaze, već ih predstavlja kao deo svoje analize razvoja globalnog sistema.

Govorio i o navodnim promenama u finansijskom sistemu

Hazin smatra da se postojeći finansijski model približava kraju i tvrdi da pojedine odluke američkih finansijskih institucija predstavljaju znak da se pripremaju velike promene.

Prema njegovoj oceni, naredni period mogao bi da donese ozbiljne potrese na globalnom tržištu, dok bi političke elite, kako tvrdi, mogle da se suoče sa velikim izazovima u očuvanju postojećeg sistema.

On je izneo i tvrdnje da u zapadnim državama navodno postoje unutrašnji obračuni među različitim centrima moći, pri čemu je pomenuo navodne kadrovske smene i druge procese za koje nije ponudio konkretne dokaze.

Osvrnuo se i na Rusiju i Putina

Komentarišući međunarodne odnose, Hazin je govorio i o nastupima ruskog predsednika Vladimira Putina, ocenjujući da pojedine njegove izjave predstavljaju poruke namenjene, kako tvrdi, uticajnim strukturama na Zapadu.

Takođe je izrazio uverenje da će Rusija, zahvaljujući svojim institucijama i resursima, lakše podneti eventualne globalne ekonomske potrese nego zapadne zemlje.

Njegove ocene predstavljaju lične stavove i analize koje nisu zvanični stavovi državnih institucija niti su nezavisno potvrđene.

Izvor: Rusija Strategija / Mihail Hazin