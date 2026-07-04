Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je danas telefonom sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, objavio je novinar Aksiosa Barak Ravid, pozivajući se na neimenovani izvor.

"Ukrajinski predsednik Zelenski razgovarao je danas sa predsednikom Trampom i čestitao mu 250. godišnjicu nezavisnosti SAD, prema izvoru upoznatom sa situacijom", naveo je Ravid na platformi X.

Volodimir Zelenski saopštio je ranije danas da je čestitao Sjedinjenim Američkim Državama 250. godišnjicu nezavisnosti, istakavši zahvalnost za američku podršku Ukrajini u ratu protiv Rusije.

U objavi na Telegramu, Zelenski je naveo da Ukrajina visoko ceni pomoć Vašingtona, uključujući vojnu opremu i sisteme naoružanja, poput "džavelina" i "patriota", koji, kako je rekao, doprinose zaštiti života ukrajinskih građana.

On je ocenio da Ukrajina vodi borbu za svoju nezavisnost i slobodu u duhu sličnom onome u kojem su SAD izborile sopstvenu nezavisnost pre 250 godina.