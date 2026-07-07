Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da se "rat u Ukrajini menja", da je pobeda na strani onih koji su pametniji, kao i da će bitka na nebu odlučiti o ishodu rata sa Rusijom.

Zelenski je u intervjuu za Fajnenšel tajms pojasnio da se odlučujuća faza ruskog rata protiv Ukrajine pomerila sa kopna i mora u vazduh, kao i da je njegova zemlja već uspela da onemogući Rusiji pobedu na bojnom polju i da je potisnula rusku flotu sa većeg dela zapadnog Crnog mora, ostavljajući vazdušni prostor kao odlučujuće područje delovanja.

- Danas verujem da pobeda u ovom ratu pripada onome ko je pametniji. Ako zaustavite neprijatelja na bojnom polju, ako zaustavite rat na kopnu i ako mu uskratite dominaciju na moru - kao što smo učinili s našim pomorskim dronovima, terajući rusku flotu, onda sledeće bojno polje postaje nebo. U tom takmičenju je daleko manje važno čija je teritorija veća. Prešli smo u domen vazduha, a u vazduhu smo konkurentni - ocenio je Volodimir Zelenski.

Nova faza rata

On je dodao i da mu je američki predsednik Donald Tramp u subotu u telefonskom razgovoru rekao da Ukrajina "vrlo dobro napreduje" sa svojom kampanjom dugodometnih dronova, kao i da oseća da američki lider rat posmatra u novom svetlu.

- Predsednik Tramp želi da bude tamo gde ima uspeha. To je povezano s mnogim stvarima - ne samo s njegovom ličnošću, već i sa predstojećim izborima, s njegovim statusom, s njegovim uverenjem u to kako ovaj rat može da se okonča - rekao je on.

Ocenio je i da je protivvazdušna odbrana kritična ranjivost koja bi mogla da odredi ishod rata.

- To je glavna slabost za Ukrajinu u ovoj jednačini - smatra on.

Ukrajina poseduje američke sisteme Patriot i francuske sisteme SAMP/T sposobne za obaranje ruskih balističkih raketa, ali ih je izuzetno malo, a tokom napada u ponedeljak, Ukrajina nije uspela da presretne nijednu od 29 lansiranih balističkih raketa.

Zelenski je rekao da presretači Pac-3 za Patriote ponekad stižu "bukvalno dan pre masovnog napada".

Ipak, ocenjuje da su vazdušni napadi sa obe strane dokaz da se "rat menja" i da je ušao u "novu fazu" nakon više od četiri godine teškog iscrpljivanja, pri čemu se linija fronta pomera samo neznatno uprkos nastavku teških borbi.

Zelenski: Preostaje nam vazduh

- Naši vojnici su svojom žrtvom zaustavili Rusiju na kopnu. Kada je front uglavnom statičan i neprijatelj ne može slobodno da deluje na moru, ono što preostaje je vazduh - rekao je on.

Dodao je i da ako partneri Ukrajine na prestanu finansijski da pomažu tu zemlju i ako ukrajinski vojnici nastave da drže front, onda će se odlučujuća borba odvijati u nebu.

Zelenski je rekao da će na NATO samitu u Ankari zalagati za to da zemlje NATO-a pomognu Ukrajini da proizvede vlastite antibalističke sisteme protivvazdušne odbrane.

- Evropa bi trebalo da prestane da bude nemarna u tom pogledu. Trebala bi da deli tehnologije i industrijske kapacitete s drugim zemljama, jer nikada neće biti dovoljno Patriota za sve. Jedno rešenje bi bila licencirana proizvodnja - rekao je Zelenski i podsetio da je na samitu G7 u Francuskoj ponovo pokrenuo pitanje dobijanja licence za proizvodnju Patriota.

U međuvremenu, Ukrajina će učiniti sve što može, rekao je, istovremeno intenzivirajući udare na ciljeve unutar Rusije i na teritorijama koje ona kontroliše, posebno Krim.

- Napadom na Krim i blokiranjem njegovih pristupnih tačaka pokazali smo šta znači operativno kontrolisati nebo na određenoj tački, u određeno vreme - rekao je Zelenski.

Kako kaže psihološki uticaj kontinuiranih napada dronovima velikih razmera Ukrajine na Moskvu i Sankt Peterburg, zajedno sa produbljivanjem ekonomskih efekata, na kraju će da promeni proračune ruskog predsednika Vladimira Putina.

- Kada više ne bude stotinu dronova, već hiljadu letećih prema Moskvi on će da razume. Kada to počne lično da oseća, vidi svojim očima videćete savetnike koji ga pozivaju da se preseli negde iza Urala. Što je Putin dalje od Moskve, to će kraj rata biti bliži - zaključio je Zelenski.