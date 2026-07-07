Norveški premijer Jonas Gar Stere pozvao je Kinu da iskoristi svoje bliske veze sa ruskim rukovodstvom kako bi doprinela pokretanju mirovnih pregovora o Ukrajini, ocenivši da bi to bilo važno i za unapređenje odnosa Pekinga sa Evropom.

"Kina je verovatno zemlja koja ima najbolji i najdirektniji pristup ruskom rukovodstvu. Očekujemo, nadamo se i snažno pozivamo Kinu da iskoristi taj kanal", rekao je Stere novinarima nakon sastanka sa kineskim ministrom spoljnih poslova Vang Jijem u Oslu, prenosi Rojters.

On je naveo da je najveći deo razgovora bio posvećen ratu u Ukrajini i istakao da postoji potencijal za produbljivanje saradnje Evrope i Kine.

"Postoji potencijal za dublju saradnju između Evrope i Kine, ali sve dok ovaj rat traje i Kina je bliski partner Rusije, to je ograničenje te mogućnosti", dodao je.

Norveški ministar spoljnih poslova Espen Bart Eide rekao je ranije danas da su razgovori sa kineskom stranom o okončanju rata bili "konstruktivni i ohrabrujući", ali nije želeo da iznosi detalje o stavu Pekinga. Norveški zvaničnici smatraju da bi pregovori trebalo da počnu bez prethodnih uslova, uz prekid vatre zasnovan na sadašnjoj liniji fronta.

"To je samo po sebi veliki ustupak ukrajinske strane, jer se radi o njenoj teritoriji", rekao je Stere.

Kineski ministar spoljnih poslova boravi u Norveškoj nakon poseta Danskoj, Švedskoj i Finskoj. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da je rešenje sukoba u Ukrajini "bliže nego što ljudi misle" i najavio da će o toj temi razgovarati tokom samita NATO u Ankari ove sedmice.