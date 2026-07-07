Bitka na Košarama ostala je upisana kao jedna od najtežih i najkrvavijih bitaka u novijoj istoriji Vojske Jugoslavije. Tokom 67 dana borbi na jugoslovensko-albanskoj granici, vojnici su se suočavali sa svakodnevnim artiljerijskim napadima, a među veteranima godinama kruže i svedočanstva o događajima koje mnogi opisuju kao čudesna.

Jedna od takvih priča odnosi se na borbe na Maja Glavi, gde je, prema navodima objavljenim na Fejsbuk stranici „Ovo je Srbija“, grupa vojnika izbegla sigurnu smrt.

Granata pala među vojnike, ali nije eksplodirala

Prema ovom svedočenju, tokom žestokih borbi granata je pala među jedanaestoricu pripadnika haubičkog diviziona 122 mm i minobacačke baterije 120 mm iz sastava Drugog motorizovanog bataljona.

- Pre 27 godina, u krvavim borbama na Košarama, u pravcu Maja Glave, dogodilo se pravo čudo. U trenutku kada je granata pala među jedanaestoricu ratnika iz haubičkog diviziona 122 mm i minobacačke baterije 120 mm iz sastava 2. motorizovanog bataljona, smrt je bila izvesna. Ali, po milosti Božijoj i molitvama Svetog kralja Stefana Dečanskog, granata se zarila u zemlju i nije eksplodirala - navodi se u objavi.

Kako se dodaje, upaljač granate navodno se odlomio nakon udara o kamen.

- Dok su se desetine drugih granata unaokolo aktivirale, njih jedanaestorica su dobili novi život - piše u objavi.

Bitka koja je ostala simbol herojstva

Bitka na Košarama trajala je od aprila do juna 1999. godine i predstavlja jednu od najtežih borbi koje je vodila Vojska Jugoslavije tokom sukoba na Kosovu i Metohiji.

Borbe su završene 14. juna 1999. godine, kada se, na osnovu Kumanovskog sporazuma, Vojska Jugoslavije povukla sa Kosova i Metohije i položaje predala snagama KFOR-a.

Prema dostupnim podacima, tokom 67 dana borbi život je izgubilo 108 pripadnika Vojske Jugoslavije.

Priča o granati koja nije eksplodirala predstavlja svedočenje objavljeno na društvenim mrežama i među veteranima se godinama prenosi kao jedno od događaja koji su obeležili borbe na Košarama.

Izvor: Fejsbuk stranica „Ovo je Srbija“