Nova opasnost u Zaporožju, dim se nadvio nad elektranom

Predsednik Rusije Vladimir Putin obratio se ruskim vojnicima tokom plenarne sednice Sanktpeterburškog međunarodnog ekonomskog foruma (SPIEF) porukom „Radite, braćo“, a odgovor sa fronta nije dugo čekao.

Ministarstvo odbrane Rusije reagovalo je gotovo momentalno i preko svog zvaničnog kanala na aplikaciji Maks poslalo kratku, ali simboličnu poruku.

– Radimo – objavilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Time je, praktično, odgovoreno na obraćanje ruskog predsednika, koji je tokom svog govora na SPIEF-u uputio reči podrške pripadnicima ruskih snaga angažovanim u zoni specijalne vojne operacije.

Putin je tom prilikom poručio:

– Drugovi vojnici i mornari, podoficiri i zastavnici, oficiri, admirali i generali, cela zemlja vas gleda, cela zemlja je ponosna na vas i nada se vama. Radite, braćo.

Kratak odgovor Ministarstva odbrane izazvao je veliku pažnju ruskih medija i korisnika društvenih mreža, koji su ga protumačili kao simbol jedinstva političkog i vojnog vrha Rusije.