Predsednik Rusije Vladimir Putin obratio se ruskim vojnicima tokom plenarne sednice Sanktpeterburškog međunarodnog ekonomskog foruma (SPIEF) porukom „Radite, braćo“, a odgovor sa fronta nije dugo čekao.
Ministarstvo odbrane Rusije reagovalo je gotovo momentalno i preko svog zvaničnog kanala na aplikaciji Maks poslalo kratku, ali simboličnu poruku.
– Radimo – objavilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Time je, praktično, odgovoreno na obraćanje ruskog predsednika, koji je tokom svog govora na SPIEF-u uputio reči podrške pripadnicima ruskih snaga angažovanim u zoni specijalne vojne operacije.
Putin je tom prilikom poručio:
– Drugovi vojnici i mornari, podoficiri i zastavnici, oficiri, admirali i generali, cela zemlja vas gleda, cela zemlja je ponosna na vas i nada se vama. Radite, braćo.
Kratak odgovor Ministarstva odbrane izazvao je veliku pažnju ruskih medija i korisnika društvenih mreža, koji su ga protumačili kao simbol jedinstva političkog i vojnog vrha Rusije.
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