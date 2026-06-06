Ovo je šesto privremeno primirje proglašeno na tom području od početka sukoba.

Pod strogim nadzorom stručnjaka IAEA, ukrajinski i ruski inženjeri će u narednim danima započeti sanaciju štete na ključnom dalekovodu Dnjeprovska, nakon što je uspešno završeno opsežno deminiranje terena.

Pomenuti dalekovod od 750 kV van funkcije je još od marta, zbog čega je bezbednost napajanja elektrane ozbiljno ugrožena. Nuklearna elektrana Zaporožje od 24. marta električnu energiju dobija isključivo preko rezervnog voda Ferosplavna-1 snage 330 kV.

Iz IAEA ističu da će ovaj zahvat biti izuzetno zahtevan i opasan.

"Ovog puta pripreme za popravke dodatno su komplikovane zbog lokacije oštećenja dalekovoda, koje se nalazi na vrhu visokih stubova preko linije kontrole na reci Dnjepar", navodi se u saopštenju Agencije objavljenom na društvenoj mreži Iks.

Ove popravke dolaze u trenutku kada je energetska situacija oko nuklearke dodatno pogoršana. Termoelektrana Zaporožje, čije rasklopno postrojenje ima ključnu ulogu u prenosu električne energije ka nuklearnoj elektrani, pretrpela je težak napad u jutarnjim časovima 4. juna.