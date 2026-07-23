Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija ostaje spremna za mirovne pregovore o Ukrajini.

Peskov je ovim reagovao na izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubija da su za rešavanje sukoba potrebni novi predlozi i ideje.

On je rekao da Moskva ostaje otvorena za pregovarački proces, ali da će, dok evropske zemlje podstiču Kijev da nastavi rat, Rusija nastaviti svoju "specijalnu vojnu operaciju", preneo je Interfaks.

- Ministarstvo spoljnih poslova je više puta potvrdilo naš stav o spremnosti za mirovni proces. Ostajemo otvoreni za pregovore. Međutim, u situaciji kada evropske prestonice podstiču kijevski režim da nastavi rat, mi nastavljamo specijalnu vojnu operaciju - rekao je Peskov.

On je dodao da Rusija na frontu beleži, kako je naveo, "pozitivnu dinamiku".

Rubio je ranije rekao da su za rešavanje ukrajinske krize potrebni novi predlozi, ocenivši da ranije inicijative nisu bile prihvatljive za Ukrajinu i da to nisu ni danas.

On je na marginama ministarskog sastanka ASEAN-a u Manili rekao da će Vašington biti spreman da predstavi nove ideje kada za to bude odgovarajući trenutak.

Peskov je takođe ocenio da je prerano da se govori o ubrzanju procesa rešavanja ukrajinskog sukoba, uprkos nastavku kontakata između Moskve i Vašingtona.

- Ne bih bio preterano optimističan. Dobro je što se kontakti nastavljaju, ali u ovom trenutku nema osnova da govorimo o novom zamahu ili ubrzanju procesa - rekao je on.

Prema njegovim rečima, dijalog sa američkom stranom nastavlja se kroz postojeće radne kanale, a Moskva očekuje da će razgovori biti nastavljeni i licem u lice kada američki pregovarači budu u mogućnosti da doputuju u Rusiju.

Peskov je to rekao, odgovarajući na pitanja novinara o sastanku šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija u Manili, kao i o nedavnom telefonskom razgovoru ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog sa američkim zvaničnicima.

Govoreći o sporazumu Vašingtona i Rijada o saradnji u oblasti nuklearne energije, Peskov je rekao da Rusija smatra da Saudijska Arabija, kao i sve druge države, ima pravo na mirnodopsko korišćenje nuklearne energije, uz poštovanje režima neširenja nuklearnog oružja.

- Iran treba da ima to pravo, Saudijska Arabija treba da ima to pravo, kao i svaka druga država - rekao je Peskov.