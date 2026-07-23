Direktor američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel planira da sredinom oktobra otputuje u Rusiju, prenose američki mediji pozivajući se na izvore upoznate sa planovima.

Prema tim navodima, Patel bi 14. oktobra trebalo da doputuje u Moskvu, dok je za naredni dan planiran boravak u Sankt Peterburgu.

Poseta obavijena velom tajne

Američki zvaničnik upoznat sa planovima rekao je da bi Patelov domaćin tokom posete najverovatnije bila Federalna služba bezbednosti Rusije (FSB).

Drugi izvor potvrdio je da direktor FBI planira jesenju posetu Rusiji, ali za sada nema zvaničnih informacija o tome sa kim će se sastati niti koje će teme biti predmet razgovora.

Nije poznato ni da li će tokom boravka u Rusiji imati susret sa predsednikom Vladimirom Putinom ili nekim od njegovih najbližih saradnika.

Prva takva poseta posle više od decenije

Prema dostupnim informacijama, poslednji direktor FBI za koga je poznato da je posetio Rusiju bio je Robert Miler, koji je u Moskvi boravio 2013. godine.

Kaš Patel široj javnosti postao je poznat tokom rada u Odboru za obaveštajne poslove Predstavničkog doma Kongresa, koji je istraživao navode o ruskom mešanju u američke predsedničke izbore 2016. godine.

Republikanci u tom odboru zaključili su da je Rusija sprovela operaciju uticaja usmerenu na američki politički sistem, ali nisu prihvatili procenu američkih obaveštajnih službi da je cilj bio pomoć Donaldu Trampu na izborima.

Izvor: Američki mediji