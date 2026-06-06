U novom napadu ruske vojske dronovima na Zaporožje povređena su dva muškarca i dečak (10), izjavio je danas šef Zaporoške okružne vojne uprave Ivan Fedorov.

Fedorov je u objavi na Telegramu rekao da je "ruski dron eksplodirao u blizini tržnog centra" u tom gradu, prenosi Ukrinform.

"Udar se dogodio na krovu supermarketa. Kao rezultat napada izbio je požar u stanu u zgradi preko puta. Povređeni su muškarci starosti 67 i 49 godina i jedno desetogodišnje dete", kazao je Fedorov.

Prema njegovim rečima, dečaku je povređena ruka, a svi povređeni u napadu su hospitalizovani. Fedorov je dodao da je u napadu oštećeno najmanje osam stambenih zgrada i nestambenih objekata kao i da je još na snazi upozorenje na napad iz vazduha.

On je ranije danas rekao da su u prvom ruskom napadu dronovima na Zaporožje, tokom protekle noći i jutra, poginule dve osobe, a da je tada bilo povređeno pet osoba.