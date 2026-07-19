Najmanje 13 osoba je povređeno u ruskom napadu na grad Izjum u Harkovskoj oblasti, objavio je danas na Telegrafu šef harkovske Oblasne vojne uprave (OVA), Oleg Sinegubov.

"Najmanje 13 osoba je pod medicinskim nadzorom, a među povređenima je i jednogodišnji dečak. Svima se ukazuje medicinska pomoć", navodi se u saopštenju Sinegubova, prenosi Ukrinform.

Ranije danas dve osobe su poginule, a pet je povređeno u raketnim napadima ruskih snaga na Odesku oblast, a pet osoba, među kojima i četrnaestogodišnji dečak, povređeno je kada je ruski dron pogodio civilni automobil u okrugu Korabeljni u Hersonu, preneli su ranije danas ukrajinski mediji.