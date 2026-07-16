Ambasador sa posebnim ovlašćenjima ruske diplomatske službe Rodion Mirošnik prokomentarisao je smrt zaposlenog u elektrani, prenosi TASS. „Ubistvo jednog od rukovodilaca nuklearne elektrane predstavlja korak ka eskalaciji na putu ka nuklearnom teroru”, napisao je on na svom Telegram kanalu.

Diplomata je takođe dodao da su kijevske vlasti odavno izabrale poguban put koji svet približava globalnoj katastrofi. Prethodno je direktor „Rosatoma” Aleksej Lihačov saopštio da je glavni inženjer Zaporoške nuklearne elektrane ubijen u sredu popodne u ciljanom terorističkom napadu.

Mirošnik je naglasio izuzetan značaj objektivne procene onoga što se dogodilo u elektrani.

„Reakcija nuklearnih sila na ovaj teroristički napad biće pokazatelj njihove spremnosti da zaštite svet od nuklearne katastrofe ka kojoj teži diktatorski režim u Kijevu”, napisao je diplomata.

Direktor „Rosatoma” Aleksej Lihačov izvestio je o smrti glavnog inženjera Zaporoške nuklearne elektrane Aleksandra Jakovljeva u napadu ukrajinske bespilotne letelice.

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