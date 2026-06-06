Viši sud u Zaječaru produžio je za još 60 dana pritvor Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, osumnjičenima za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom Polju kod Bora. Kako je potvrđeno, odluka je doneta nakon što je Apelacioni sud u Nišu potvrdio optužnicu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru!

- Ovim potezom, pritvor je, kako se u praksi često dešava nakon potvrđivanja optužnice, produžen za standardni period od 60 dana, do početka sledeće faze postupka i zakazivanja suđenja - kaže izvor Kurira.

U međuvremenu, nakon što je prvostepeni sud vratio jedan deo optužnice na ponovno razmatranje, Viši sud u Negotinu doneo je odluku kojom se ukida krivična odgovornost Radoslava Dragijevića (75) iz sela Zlot, koji je bio optužen za neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog dela. Postupak protiv njega je obustavljen.

- Viši sud u Negotinu, odnosno veće suda, donelo je rešenje da nema mesta optužbi, odnosno, postupak protiv Radoslava Dragijevića je obustavljen - navodi izvor Kurira.

Za sada, termin početka suđenja za ubistvo Danke Ilić i dalje nije poznat! Kako Kurir saznaje, on zavisi od dve ključne odluke, prvo od pravnosnažnog okončanja dela postupka koji se tiče starijeg Dragijevića pred Apelacionim sudom, a zatim i od odluke o tome koji će sud biti nadležan za glavni pretres.

- U opticaju su Viši sud u Negotinu i Viši sud u Zaječaru, koji već postupa u fazi odlučivanja o pritvoru osumnjičenih, pa će upravo ta procesna odluka odrediti i mesto gde će suđenje formalno biti održano - kaže naš sagovornik i dodaje da iako je optužnica potvrđena, sudski proces još nije počeo, a brojna pitanja, uključujući i odgovornost osumnjičenih, biće razjašnjena tek tokom glavnog pretresa.

Podsetimo, optužnica je nedavno potvrđena protiv Dejana Dragijevića iz sela Zlot i Srđana Jankovića iz sela Luka kod Bora, zbog krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu.

"Smrt se može dokazati i bez tela"

Iz Apelacionog suda je navedeno da je prvostepeni sud u ponovljenom postupku postupio po ranijim nalozima i da je dopuna istrage bila opsežna.

- U obimnom obrazloženju Apelacioni sud navodi da je Viši sud u Negotinu u ponovljenom postupku postupio po ranijim nalozima i da je tokom dopune istrage urađena detaljna rekonstrukcija događaja - navodi izvor Kurira.

Rekonstrukcija događaja, kako se dalje navodi, rađena je "po kazivanju svakog okrivljenog ponaosob, i posebno po kazivanju majke deteta", a analizirani su brojni dokazi, uključujući forenzička i elektronska veštačenja video-snimaka, kao i saobraćajno-tehnička veštačenja kretanja učesnika u kritičnom periodu.

Apelacioni sud je ocenio da su prikupljeni dokazi dovoljni da se osnovana sumnja podigne na nivo opravdane sumnje, kao uslov za potvrđivanje optužnice. Takođe je odbacio navode odbrane da nema dokaza o smrti deteta jer telo nije pronađeno, uz stav da se smrt može dokazivati i drugim dokaznim sredstvima.