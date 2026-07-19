Ruske snage su, rano u nedelju 19. jula, izvele do sada najintenzivniji balistički napad na Kijev od početka ruske invazije na Ukrajinu, izveštava Kyiv Post.

Državna služba za vanredne situacije Ukrajine (DSNS) potvrdila je da je u napadu poginula jedna osoba, dok je 15 ljudi povređeno, dodajući da spasilačke službe i dalje rade na više lokacija.

Prema podacima izvora koji prate vojne aktivnosti, ruske snage su tokom perioda od približno 40 minuta na Kijev ispalile oko 40 balističkih projektila, među kojima su bili projektili tipa Iskander-M, Cirkon i S-400.

To je najveći broj balističkih projektila upotrebljenih u jednom napadu na ukrajinsku prestonicu od početka sveobuhvatne ruske invazije.

Napadi i padovi ostataka projektila izazvali su požare i oštetili zgrade u pet gradskih opština - Desnjanskoj, Dnjeprovskoj, Ševčenkovskoj, Svjatošinskoj i Solomjanskoj.

Gradska vojna uprava Kijeva saopštila je da je u napadu oštećen površinski ulaz u stanicu metroa Lukjanivska. Radnici trenutno popravljaju pokretne stepenice i sisteme za upravljanje putničkim saobraćajem.

Raketni napad nije bio usmeren samo na glavni grad, već i na Kijevsku oblast.

Vršilac dužnosti načelnika Kijevske oblasne vojne uprave Ruslan Oljijnik saopštio je da su u Bučanskom okrugu pogođena skladišta i logistički objekti, pri čemu su povređene dve osobe.

Muškarac je zadobio višestruke povrede od gelera i prevezen je u bolnicu, dok je ženi ukazana pomoć na licu mesta zbog udisanja dima i nije bilo potrebe za hospitalizacijom.

Napad na Kijev usledio je nakon vikenda obeleženog intenzivnim ruskim napadima na civilne ciljeve i infrastrukturu na jugu i u centralnom delu Ukrajine.

U subotu uveče, 18. jula, ruski dron pogodio je višespratnicu u Korabeljskom okrugu u Hersonu.

Prema rečima načelnika Hersonske oblasne vojne uprave Aleksandra Prokudina, u napadu je povređeno pet osoba, među kojima i dvoje dece. Ranije istog dana ruski mlazni dron pogodio je objekat kritične infrastrukture u Krivom Rogu, u Dnjepropetrovskoj oblasti. Lokalne vlasti potvrdile su da je napad izazvao požar i da je poginula jedna civilna osoba.

U Odesi su ruske snage u subotu izvele napade na grad i okolnu lučku infrastrukturu. U koordinisanom napadu pogođen je trgovački brod koji je plovio pod zastavom Antigve i Barbude u Crnom moru.

Jedna osoba je poginula, tri su povređene, a lučka infrastruktura pretrpela je velika oštećenja. Dok su hitne službe intervenisale nakon prvog napada, ruske snage izvele su i drugi udar, pri čemu je oštećena specijalizovana oprema spasilačkih službi.

Napad na brod pod zastavom Antigve i Barbude bio je drugi napad na strani trgovački brod u toj oblasti za manje od 24 sata. U petak uveče ruski raketni napad na luku u Odesi oštetio je civilni brod koji je plovio pod zastavom Maršalovih Ostrva, pri čemu su povređena četiri člana posade.

Nakon poslednjeg napada balističkim raketama na Kijev, na društvenoj mreži X oglasio se ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Zaštita od balističkih projektila trenutno je naš najveći prioritet. Presretački projektili potrebni su nam svakoga dana i zahvalan sam svima koji ozbiljno shvataju naše dogovore i obezbeđuju isporuku sistema za odbranu od balističkih projektila. Ti paketi pomoći upravo sada doslovno spasavaju živote tokom svakog velikog ruskog napada. Jednako je važno da se, uz jačanje naših protivbalističkih sposobnosti, nastavi i pritisak na Rusiju. Svako odlaganje donošenja novih odluka daje Moskvi priliku ne samo da planira nove napade na naše građane, već i da pronađe načine da zaobiđe nove sankcije. Zahvaljujem svima koji nam pomažu", napisao je Zelenski.

Ukrajina uzvratila napadima

I ukrajinske snage su tokom noći između 18. i 19. jula izvele napade na više vojnih i energetskih ciljeva u Rusiji i na teritorijama pod ruskom okupacijom, izvestili su kanali koji prate ratna dešavanja.

Prema Telegram kanalu Exilenova Plus, ukrajinske snage pogodile su skladište nafte u gradu Mihajlovsku, u ruskoj Stavropoljskoj oblasti. Reč je o trećem napadu na isto skladište u poslednjih nekoliko nedelja. Samo nekoliko dana ranije, 13. jula, objavljeno je da je Ukrajina takođe pogodila skladište nafte u južnom delu Stavropoljske oblasti.

Stanovnici okupiranog Luganska prijavili su snažne eksplozije koje su tokom noći odjekivale gradom.

Na okupiranom Krimu ukrajinski dronovi pogodili su više ciljeva. Prema informacijama proruskih i proukrajinskih izvora, u gradu Jalti nakon udara izbio je požar u trafostanici, što je izazvalo prekide u snabdevanju električnom energijom, izvestio je proukrajinski Telegram kanal Crimean Wind.

Eksplozije su zabeležene i u Kerču, na istoku Krima, nakon čega je privremeno zatvoren Krimski most, koji povezuje poluostrvo sa Rusijom.

Isti izvor navodi da su ukrajinski dronovi pogodili i trafostanicu u selu Mindalnoje, u blizini grada Sudaka, tokom napada na više ciljeva na okupiranom Krimu.