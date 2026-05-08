Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski izjavio je da su ruske snage nastavile da napadaju tokom noći. Rusija optužuje Kijev za napade dronovima.

Uživo

Svet u šoku zbog Trampove objave: Staje rat u Ukrajini?! Kalas: EU pre pregovora sa Rusijom mora da utvrdi teme razgovora o Ukrajini

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je u Kišinjevu da Evropska unija mora da se usaglasi o tome šta bi trebalo da bude predmet mogućih pregovora sa Rusijom u vezi sa ratom u Ukrajini. "Dakle, pre nego što razgovaramo sa Rusima, moramo da se dogovorimo o čemu želimo da razgovaramo sa njima", rekla je Kalas tokom zajedničke konfrencije za štampu s predsednicom Moldavije Majom Sandu. Ona je, navodi se u saopštenju Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) istakla da aktuelni mirovni proces "ne ide u pravom smeru" i da se, kako je navela, zahtevi uglavnom postavljaju Ukrajini, dok se od Rusije ne traže konkretni ustupci. Kalas je navela da je ministrima spoljnih poslova EU još pre nekoliko meseci predložila listu zahteva koje bi trebalo postaviti i ruskoj strani, uključujući pitanja eventualnog ublažavanja sankcija. "Ako govorimo o ukidanju sankcija, onda postoje i zahtevi Evrope prema Rusiji", istakla je ona. Dodala je da će ministri spoljnih poslova EU o tome raspravljati krajem maja, a da bi među zahtevima Unije trebalo da bude i povlačenje ruskih trupa iz Pridnjestrovlja u Moldaviji. (Tanjug)

Zelenski: Ukrajina će na poteze Rusije odgovarati kao u ogledalu

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da će Ukrajina u vezi sa prekidom vatre delovati "apsolutno kao u ogledalu", navodeći da su ruske snage novi dan započele granatiranjem i jurišnim akcijama na frontu.

Zelenski je u video obraćanju rekao da Rusija upućuje nove pretnje, uprkos, kako je naveo, "jasnoj i logičnoj" poziciji Kijeva, preneo je Ukrinform.

"Danas su dan započeli granatiranjem na frontu, bilo je jurišnih aktivnosti. Koriste se dronovi. Juče su izveli još više vazdušnih udara. Usledili su naši odgovori u ogledalu", rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je naglasio i da "sutra zavisi od toga šta danas čujemo".

(Ukrinform)

Požar u Černobilju

Radijaciona situacija na teritoriji Ukrajine, uključujući sever Kijevske oblasti, stabilna je i nivoi gama zračenja nalaze se u granicama normale uprkos velikom požaru koji je i dalje aktivan u zoni Černobilja, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine.

Vlasti navode da je u toku gašenje požara u Černobiljskoj zoni, gde je vatra zahvatila više od 1.100 hektara šumskog područja, a situaciju otežavaju jak vetar, suvo vreme i prisustvo mina na pojedinim delovima terena, preneo je ukrajinski javni servis Suspilne.

Prema informacijama ukrajinskih službi, požar je izbio 7. maja nakon pada bespilotne letelice na teritoriji Černobiljskog rezervata, u zoni prirodnog i naučnog značaja.

Ceo tekst možete pročitati OVDE.

Peskov: Moskva spremna za dijalog, neće prva inicirati kontakte sa Evropskom unijom

Peskov: Moskva spremna za dijalog, neće prva inicirati kontakte sa Evropskom unijom

Portparol Kremlja, Dmitrij Peskov rekao je danas da Rusija neće sama inicirati kontakte sa Evropskom unijom (EU) nakon stava koji su zauzeli evropski lideri i naveo da je Moskva ipak spremna za dijalog ako je i druga strana na to spremna. "Predsednik Vladimir Putin je više puta rekao da je spreman da razgovara sa svima, ali Rusija nije bila ta koja je inicirala prekid odnosa sa EU", rekao je Peskov, odgovarajući na pitanja novinara, prenosi agencija RIA Novosti. On je naveo da će Rusija biti spremna da razvija dijalog "onoliko koliko su i evropske prestonice spremne", dodajući da je odluka o udaljavanju došla iz Brisela i pojedinih evropskih država. Govoreći o sukobu u Ukrajini, Peskov je ocenio da napadi na civilnu infrastrukturu predstavljaju, kako tvrdi, "terorističku prirodu kijevskog režima". "Kijevski režim nastavlja da napada civilne ciljeve i građane. To je manifestacija terorističkog delovanja", tvrdi Peskov. Peskov je komentarisao i navode o radu novinara tokom predstojeće vojne parade u Moskvi, navodeći da nikome nije oduzeta akreditacija, već da je broj medijskih predstavnika ograničen zbog formata događaja. Vojna parada povodom Dana pobede, posvećena 81. godišnjici završetka Drugog svetskog rata, biće održana 9. maja na Crvenom trgu u Moskvi. Istog dana u Kremlju će biti organizovan svečani prijem za šefove država i delegacije koje prisustvuju obeležavanju, a kako je saopšteno, među gostima su predstavnici više zemalja i regiona, uključujući i Republiku Srpsku. Zelenski: Očekujem Trampove predstavnike u Kijevu krajem proleća ili početkom leta Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da očekuje dolazak predstavnika američkog predsednika Donalda Trampa u Kijev krajem proleća ili početkom leta. "Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov je danas podneo izveštaj nakon sastanaka u Sjedinjenim Državama. Pregovori su bili sadržajni. Koordiniramo raspored neophodnih poseta i očekujemo izaslanike američkog predsednika u Kijevu na prelazu iz proleća u leto. Nadamo se da ćemo ovog puta moći da realizujemo ono što je planirano i da ponovo oživimo diplomatiju", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks. Kako kaže, razgovarano je o humanitarnim pitanjima, uključujući nastavak razmene ratnih zarobljenika. "Usavršavamo detalje aranžmana koji mogu garantovati bezbednost. Važno je da postoji konstruktivan pristup i da se krećemo ka miru jačanjem Ukrajine i naših bilateralnih odnosa sa Sjedinjenim Državama", zaključio je predsednik Ukrajine. Lavrov: Rusija će nemilosrdno odgovoriti na pretnje ometanjem Dana pobede Ruski ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov upozorio je danas da će Rusija "nemilosrdno da odgovori" ukoliko, kako je naveo, "nacističke snage" pokušaju da ugroze ili poremete obeležavanje Dana pobede u Rusiji. Tokom ceremonije polaganja venaca u zgradi Ministarstva spoljnih poslova u Moskvi, Lavrov je ocenio da savremene bezbednosne i političke okolnosti u Evropi zahtevaju, kako je rekao, i "ideološku i praktičnu borbu protiv nacizma", preneo je TASS. On je upozorio na, kako tvrdi, pokušaje "revizije istorije i ishoda Drugog svetskog rata" i naveo da se u delu evropskih političkih krugova pojavljuju pozivi na ponavljanje istorijskih modela koji su, prema njegovim rečima, povezani sa nacističkom Nemačkom. "Znam da se u inostranstvu, uključujući i zemlje sa nepovoljnim uslovima, održavaju događaji - Besmrtni puk u različitim formatima i drugi događaji koji svake godine skreću pažnju zemalja domaćina naših diplomata na činjenicu da ovaj podvig nikada neće izbledeti iz našeg sećanja. I nacizam, bez obzira na to u kom obliku se ponovo rodi, biće poražen", naveo je Lavrov. Ruski ministar se osvrnuo i na izjave nemačkog kancelara Fridriha Merca o jačanju nemačkih oružanih snaga i ambiciji da ponovo postanu najjače u Evropi, i ocenio ih je kao "zapanjujuće". Takođe je kritikovao "šire trendove" unutar Evropske unije i zapadnih struktura, tvrdeći da pojedine politike u Briselu podstiču "revanšističke tendencije" i pogoršavaju odnose u Evropi. Govoreći o ratu u Ukrajini, Lavrov je ponovio stav Moskve da su, kako je rekao, ciljevi "denacifikacija" i uklanjanje bezbednosnih pretnji sa teritorije Ukrajine, uz optužbe da Zapad koristi Kijev kao instrument pritiska na Rusiju. On je zaključio da će Rusija odgovoriti na sve bezbednosne pretnje koje dolaze sa ukrajinske teritorije i ponovio da, prema njegovim rečima, "neće biti milosti" prema onima koji ugroze ruske interese. "Želim da kažem sa svom iskrenošću i sa svom odgovornošću: ako je ono što ponovo oživljeni nacisti na Zapadu rade kroz Ukrajinu ono što rade sada, za njih neće biti milosti", naglasio je Lavrov. Vihivski: Od početka rata 165 ljudi poginulo u napadima dronova na železnicu u UKR Od početka rata u Ukrajini, najmanje 165 ljudi poginulo je u napadima ruskih dronova na ukrajinsku železnicu, izjavio je danas šef Nacionalne policije Ivan Vihivski. "Od početka invazije, u takvim napadima je povređeno 920 ljudi, uključujući 67 dece, a 165 ljudi je poginulo, uglavnom civila i železničkih radnika", rekao je Vihivski, prenosi Ukrinform. Prema njegovim rečima, tokom perioda vanrednog stanja zabeležena su 552 napada na objekte železničke infrastrukture, od kojih je polovina bila ove godine. "Da bi to uradio, neprijatelj je koristio 1.500 bespilotnih letelica, koje su oštetile 158 železničkih objekata. Trend pokazuje da je neprijatelj odlučio da udari na železnicu kako bi dodatno uticao na ukrajinsku logistiku i kretanje civila", ocenio je Vihivski. Grozni u plamenu! Stižu izveštaji i o napadu dronova na prestonicu Grozni. Snimci udara dronova i požara u čečenskoj prestonici kruže mrežama. Snimke možete pogledati OVDE.

Moskva napadnuta dan pred paradu! Ukrajinci se obrušili na tri grada, odjekuju eksplozije, buknuli požari!

Eksplozije su se čule u ruskom gradu Jaroslavlj, nakon čega je izbio požar u rafineriji nafte. Napadnuti su i Moskva i Rostov na Donu. Napade su potvrdili gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin, guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar i ruski mediji i Telegram kanali.

Prvi dronovi primećeni su uveče 7. maja. Ruska Federalna agencija za vazdušni saobraćaj (Rosavijacija) kasnije je saopštila da su uvedena privremena ograničenja letova na moskovskim aerodromima Vnukovo i Domodedovo. Sobjanin je potom tvrdio da je nekoliko dronova oboreno.

Telegram kanali su takođe izvestili o eksplozijama u Jaroslavlju. Prvi izveštaji ukazivali su da je možda bila meta rafinerija nafte Jaroslavnjeftorgsintez. Na teritoriji postrojenja izbio je požar.

Ceo tekst možete pročitati OVDE.

Gubernator Permske oblasti: Ukrajina napala industrijske objekte, prekršila primirje

Gubernator Permske oblasti u Rusiji Dmitrij Mahonjin optužio je danas Ukrajinu za kršenje primirja, rekavši da su dronovi ukrajinskih oružanih snaga napali industrijske objekte u Permskoj oblasti.

"Neprijateljski dronovi su uleteli u industrijske lokacije. Sve službe za hitne slučajeve su na licu mesta. Zaposleni su evakuisani", napisao je Mahonjin na platformi Maks, prenosi agencija RIA Novosti.

Prema preliminarnim informacijama, nema žrtava niti povređenih. U regionu je i dalje na snazi upozorenje o zabranjenom kretanju vozača. Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo ranije da su sistemi protivvazdušne odbrane oborili 264 bespilotne letelice od ponoći do 7 časova jutros po lokalnom vremenu.

Prekid vatre koji je proglasio ruski predsednik Vladimir Putin u čast Dana pobede počeo je u ponoć 8. maja i trajaće do 10. maja, a tokom ovog perioda, ruske trupe neće napadati mesta raspoređivanja ukrajinskih oružanih snaga ili objekte vojno-industrijskog kompleksa duboko u Ukrajini, podseća agencija RIA Novosti.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je tokom noći ruska vojska nastavila da napada ukrajinske položaje, uprkos dogovorenom trodnevnom primirju.

"Od 7 sati jutros zabeleženo je više od 140 udara na položaje na prvoj liniji fronta. Tokom noći, Rusi su izvršili 10 napada, od kojih je najveći broj bio u sektoru Slavjanska", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Tanjug

Glavni ukrajinski pregovarač započeo seriju sastanaka u SAD-u

Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov započeo je danas seriju sastanaka u Sjedinjenim Američkim Državama. Posetu je potvrdio i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, navodeći da je Umerovu naloženo da razgovara o razmeni ratnih zarobljenika i jačanju diplomatskih napora za okončanje rata, preneo je Unian.

Prema navodima, sastanci u Majamiju usledili su u trenutku kada je pregovarački proces između Ukrajine i Rusije praktično zaustavljen, uz neslaganja oko teritorija u istočnoj Ukrajini, posebno u Donjeckoj oblasti.

Kijev i Moskva i dalje imaju suprotne stavove, pri čemu Rusija traži povlačenje ukrajinskih snaga iz određenih područja, dok Ukrajina odbija da ustupi teritorije koje kontroliše.

Zelenski je naveo da Ukrajina nastavlja komunikaciju sa američkom stranom i da radi na postizanju "dostojnog mira i bezbednosnih garancija". Bela kuća je potvrdila sastanke Umerova sa američkim zvaničnicima, ali nije navela detalje.

Prema izvorima, ranije planirane posete američkih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera Ukrajini odložene su zbog eskalacije drugih međunarodnih kriza. Poslednja runda direktnih razgovora Ukrajine, Rusije i SAD održana je u februaru, dok su kasniji kontakti bili sporadični.

Tanjug

Zelenski: Sa ruske strane nije bilo ni simboličnog pokušaja prekida vatre na frontu

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je tokom noći ruska vojska nastavila da napada ukrajinske položaje, uprkos dogovorenom trodnevnom primirju.

"Od 7 sati jutros zabeleženo je više od 140 udara na položaje na prvoj liniji fronta. Tokom noći, Rusi su izvršili 10 napada, od kojih je najveći broj bio u sektoru Slavjanska", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako je naveo, ruske snage izvele su više od 850 udara dronovima različitih tipova - FPV-ovima, Lansetima i drugima, a bilo je i jurišnih dronova.

Prema njegovim rečima, upotreba izviđačkih dronova na nebu iznad naselja na prvoj liniji fronta takođe nije prestala.

"Sve ovo jasno pokazuje da sa ruske strane nije bilo ni simboličnog pokušaja prekida vatre na frontu. Kao što smo to učinili u proteklih 24 sata, Ukrajina će i danas odgovoriti na isti način. Branićemo svoje položaje i živote ljudi. Rusija mora da okonča svoj rat, a svi će to zaista videti kada počne kretanje ka miru", zaključio je Zelenski.

Moskva je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja, u skladu sa odlukom predsednika Rusije Vladimira Putina. Agencija RIA Novosti je jutros javila da je primirje od ponoći stupilo na snagu.

Tanjug

Zelenski: Ne preporučuje se odlazak delegacija bilskih Rusiji u Moskvu oko 9. maja

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da Ukrajina ne preporučuje predstavnicima država bliskih Rusiji da borave u Moskvi u periodu oko 9. maja kada se u ruskoj prestonici obeležava Dan pobede u Drugom svetskom ratu, zbog, kako je naveo, ruskih napada i pretnji.

"Imamo i obraćanja pojedinih država bliskih Rusiji čiji predstavnici planiraju da borave u Moskvi. Čudna je to želja u ovim okolnostima. Mi to ne preporučujemo", rekao je Zelenski u video-obraćanju, prenosi Ukrinform.

On je podsetio da je Ukrajina ranije predlagala prekid vatre, uključujući i od 6. maja, ali da je, kako tvrdi, odgovor Rusije bio nastavak napada i pretnji, preneo je Ukrinform.

"Oni žele da od Ukrajine dobiju dozvolu da održe svoju paradu, da bezbedno izađu na trg na sat vremena jednom godišnje, a zatim da nastave da ubijaju naše ljude i vode rat", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, ruske snage su tokom prethodnog dana izvodile napade duž cele linije fronta, od Černigovske do Nikolajevske oblasti. Zelenski je naveo da su pogođeni i civilni vozovi, energetski objekti i stambene zgrade, ističući da će Ukrajina "delovati recipročno".

"Da je bilo primirja, ne bi bilo ukrajinskih dalekometnih udara", poručio je ukrajinski predsednik.

Tanjug

Košta: EU se priprema za potencijalne pregovore sa Putinom

Lideri Evropske unije pripremaju potencijalne razgovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, izjavio je sinoć predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, ističući da "postoji potencijal" da EU pregovora sa Putinom, kao i da EU ima podršku ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da to učini.

"Razgovaram sa 27 lidera zemalja EU kako bismo videli najbolji način da se organizujemo i da identifikujemo šta nam je potrebno da efikasno razgovaramo sa Rusijom kada dođe pravi trenutak za to", rekao je Košta, prenosi "Fajnenšel tajms".

Košta je dodao da je Zelenski na samitu lidera zemalja EU prošlog meseca zatražio od lidera da "budu spremni da pozitivno doprinesu pregovorima".

Prema njegovim rečima, Brisel će izbegavati da remeti mirovni proces pod vođstvom američkog predsednika Donalda Trampa. Dodao je da iz Kremlja još nije bilo signala da je Putin spreman da razgovara sa bilo kojim predstavnikom bloka.

"Da, postoji mogućnost pregovara sa Putinom. Ali za sada, niko nije video nikakav znak od Rusije da želi da se efikasno uključi u ozbiljne pregovore", rekao je Košta.

Neki lideri EU, uključujući belgijskog premijera Barta de Vevera, pokrenuli su mogućnost pokušaja otvaranja kanala za razgovore sa Kremljem, ali drugi kažu da ne postoji konsenzus među 27 lidera o tome ko bi trebalo da bude imenovan da govori u ime bloka, kada bi takav napor trebalo preduzeti i kakav bi bio stav prema Putinu, piše FT.

Putin je ranije ove sedmice proglasio primirje kako bi Moskva održala paradu povodom Dana pobede 9. maja, tokom koje se očekuje da će i Ukrajina obustaviti napade. Zelenski je objavio jednostrano prekid vatre 6. maja, a iz njegovog kabineta je rečeno da je namera Zelenskog bila da pokaže da ako Rusija može da obezbedi primirje za Dan pobede, mogao bi da ga proširi na ceo ratni front, navodi "Fajnenšel tajms".

Tanjug

Moskva: Ukrajina napada dronovima

Ukrajinski dronovi napali su industrijske objekte u ruskoj Permskoj oblasti, izjavio je guverner Dmitrij Mahonjin.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su 264 ukrajinska drona oborena između ponoći i 07.00 po moskovskom vremenu.

Rusija je najavila prekid vatre za 8. i 9. maj, kada slavi pobedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Nemačkom i održava vojnu paradu u Moskvi.

(Rojters)