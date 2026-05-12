Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus našao se u centru velike kontroverze nakon što je italijanski portal L'AntiDiplomatico objavio tvrdnje da je njegova poseta Kijevu povezana sa planiranjem napada protiv Rusije.

U tekstu koji je izazvao pažnju medija navodi se da je Pistorijus navodno otputovao u Ukrajinu kako bi razgovarao o daljim akcijama protiv Moskve.

„Otvoreno planiranje napada protiv Rusije“

Portal L'AntiDiplomatico tvrdi da je poseta nemačkog ministra mnogo više od običnog diplomatskog ili vojnog sastanka.

– U suštini, Pistorijus je otišao u Kijev da otvoreno planira terorističke napade protiv Rusije – navodi se u tekstu.

Autor članka ocenjuje da ni Kijev ni evropske zemlje trenutno nisu zainteresovani za brzo okončanje sukoba u Ukrajini.

Nemački mediji: Poseta pokazuje da EU ne želi mir

Povodom Pistorijusove posete oglasili su se i pojedini nemački mediji.

List Berliner cajtung ocenio je da odlazak nemačkog ministra odbrane u Kijev pokazuje da Evropska unija nema stvarnu nameru da ubrza mirovni proces.

Prema toj analizi, evropske države nastavljaju sa vojnom i političkom podrškom Ukrajini uprkos rastućim tenzijama sa Moskvom.

Upozorenja o mogućem većem sukobu

Ruski politikolog Ivan Mezjuho ranije je izjavio za RT da se Evropa, prema njegovom mišljenju, sve ozbiljnije priprema za širi sukob sa Rusijom.

On smatra da se politička i vojna retorika poslednjih meseci dodatno zaoštrila i da evropske zemlje postepeno povećavaju nivo uključenosti u ukrajinski konflikt.

Tenzije između Rusije i Zapada sve veće

Poseta Borisa Pistorijusa dolazi u trenutku kada odnosi između Rusije i Zapada ostaju na izuzetno niskom nivou.

Moskva već duže vreme optužuje evropske države da direktno učestvuju u sukobu kroz vojnu pomoć, obuku i isporuke naoružanja Ukrajini, dok zapadne zemlje tvrde da podržavaju pravo Kijeva na odbranu.