Zelenski je u objavi na Telegramu naveo da je reč o "ciničnom i vojno besmislenom" udaru na civilni objekat, dodajući da lekari ulažu maksimalne napore kako bi spasli život deteta.

Prema njegovim rečima, Rusija nastavlja napade na ukrajinske gradove nakon, kako je naveo, delimičnog trodnevnog primirja, "što pokazuje da gađanje civilnih ciljeva ne prestaje".

Ukrajinski predsednik ocenio je da je za zaustavljanje napada neophodan snažniji međunarodni pritisak na Rusiju, kao i dodatno jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane.

"Samo snažan zajednički pritisak i jačanje Ukrajine, posebno jačanje naše protivvazdušne odbrane, može prisiliti agresora da se angažuje u diplomatiji zarad pouzdanog mira i prekida ubistava", zaključio je ukrajinski lider.