Predstavnici Srbije, grupa "Lavina", nastupili su u polufinalu Evrovizije kao 15. po redu izvođač i obezbedili plasman u finale takmičenja.

Momci su na sceni ostavili snažan utisak i dali maksimum, zbog čega ih je publika nagradila velikim aplauzom, dok su društvene mreže nakon njihovog nastupa bile preplavljene komentarima i reakcijama.

Njihov izlazak na scenu obeležen je i energičnim performansom uz pirotehničke efekte, nakon kojih je na kraju nastupa usledila i reakcija tehničkog osoblja.

Na mrežama se pojavio i snimak na kojem se vidi kako radnici trče na binu sa protivpožarnim aparatima kako bi ugasili vatru koja je zahvatila stalak za mikrofon.

Ko su članovi grupe Lavina?

Podsetimo, bend predvodi Luka Aranđelović, a članovi su Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović, Pavle Aranđelović i Bojan Ilić. Pavle i Luka su rođena braća.

-Mi smo sebe davali sto posto uvek, ne samo danas, i pre dva dana, već godinama unazad. Mnogo nam je drago što ćemo ovo da sprovedemo u realnost. Ne želimo da budemo prepotentni i idemo u Beč da damo sve od sebe, da Evroviziji donesemo jedan metal šou i najboljem se nadamo. Očekujemo sve i ne nadamo se ničemu, to je naš moto - govorili su momci iz grupe "Lavina".