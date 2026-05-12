Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski izjavio je da mu je potrebna ista propaganda kao Jozefa Gebelsa.

O tome je govorila bivša pres-sekretarka Zelenskog, Julija Mendel, u intervjuu američkom novinaru Takeru Karlsonu.

- Rekao je: 'Treba mi Gebelsova propaganda. Treba mi hiljadu govornika Gebelsove propagande' - otkrila je ona.

Osim toga, tokom razgovora, Mendel je opisala Zelenskog i njegovog bivšeg šefa kabineta Andreja Jermaka kao paranoidne narcise.

Mendel je radila za Zelenskog od 2019. do 2021. godine, a sebe i sada smatra ukrajinskim rodoljubom.

- Mislim da je on jedna od najvećih prepreka za mir danas - rekla je Mendel.