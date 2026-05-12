Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila je da će 21. paket sankcija Evropske unije, o kojem trenutno raspravljaju države članice, biti usmeren na vojnu industriju Rusije. Šef kabineta predsednika Ukrajine Kiril Budanov izjavio je tokom posete Litvaniji da bi Ukrajina bila spremna za ozbiljne razgovore ukoliko je i Rusija zaista spremna za dijalog o okončanju rata.

Ruska vojska uspešno je lansirala raketu "SARMAT", super-tešku interkontinentalnu balističku raketu sa termonuklearnim naoružanjem, javlja RIA Novosti. Komandat ruskih Strateških raketnih snaga Sergej Karakajev izjavio je danas da je probno lansiranje "potvrdilo zadate karaktersitike SARMAT-a". Prvo probno lansiranje bilo je najavljeno za 2017. godinu, a prvo uspešno lansiranje izvršeno je 2022, kada je saopšteno da su lažne bojeve glave pogodile probni cilj na Kamčatki nakon lansiranja iz raketnog silosa na kosmodromu Pleseck u regionu Arhangeljsk.

"Sukob u Ukrajini mogao bi da se završi ako Zelenski donese odluku"



Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da bi sukob u Ukrajini mogao da se završi "u svakom trenutku" ukoliko ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski donese, kako je naveo, "neophodnu odluku".

Peskov je rekao da je humanitarno primirje završeno i da se nastavlja ruska "specijalna vojna operacija", ali je ocenio da dosadašnji tok mirovnog procesa ukazuje na približavanje mogućeg rešenja konflikta, preneo je Sputnjik.

"Dosadašnji rezultati i postignuti pomaci u mirovnom procesu ukazuju na to da se rešenje konflikta zaista približava, ali u ovom trenutku još nije moguće govoriti o konkretnim detaljima", rekao je Peskov.

On je dodao da je ruski predsednik Vladimir Putin više puta isticao da je Moskva otvorena za kontakte i da podržava posredničke napore Sjedinjene Američke Države u vezi sa pregovorima. Prema rečima portparola Kremlja, Putin je spreman da se "u svakom trenutku" sastane sa Zelenskim, bilo u Moskvi ili na drugoj lokaciji, ukoliko bi razgovori mogli da doprinesu finalizaciji mirovnog procesa.

Zelenski je pristao još 2022?



Bivša portparolka ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Julija Mendel, izjavila je da je on bio spreman da preda Donbas Rusiji tokom mirovnih pregovora 2022. godine.

Putin je gotov?



Putin je pokušao da projektuje sliku snage i neizbežnosti u vezi sa katastrofalnim ruskim ratom u Ukrajini. Međutim, stvarnost koja se pojavila tokom subotnje, duboko razočaravajuće parade povodom Dana pobede u Moskvi, ispričala je drugu piču, piše Telegraf.

Rusija smanjila prognozu rasta BDP-a na 0,4% u 2026.

Rusija može da očekuje, prema novim procenama koje je danas izneo potpredsednik vlade Aleksandar Novak, ekonomski rast od 0,4 odsto u 2026. umesto ranije projektovanih 1,3 odsto, dok će inflacija iznositi 5,2 odsto, što je revizija naviše u odnosu na ranije najavljenih četiri odsto. Prema njegovim rečima za list Vjedomosti, Rusija će sledeće godine zabeležiti privredni rast od 1,4 odsto, uz značajnije ekonomsko ubrzanje od 2,4 odsto do 2029. godine. Pad inflacije na oko četiri odsto, što je ciljni nivo Banke Rusije, očekuje se tek tokom 2027. godine, dodaje Novak.

Peskov: Završen je humanitarni prekid vatre u Ukrajini

Humanitarni prekid vatre u zoni specijalne vojne operacije u Ukrajini je završen, kaže portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

"Humanitarno primirje je završeno, a specijalna vojna operacija se nastavlja", rekao je Peskov na konferenciji za novinare, prenosi agencija RIA Novosti.

Prekid vatre bio je na snazi od 8. maja u ponoć po moskovskom vremenu do početka 10. maja. Međutim, 8. maja, pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov je objavio da je Rusija pristala na inicijativu predsednika SAD Donalda Trampa da se uspostavi prekid vatre sa Ukrajinom od 9. do 11. maja i da se tokom ovog perioda sprovede razmena zatvorenika.

Peskov je rekao da bi ruske akcije u Ukrajini mogle biti obustavljene u svakom trenutku, "ukoliko kijevski režim donese pravu odluku".

Portparol ruskog predsednika potvrđuje da je Vladimir Putin rekao da je spreman da se sastane sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u Moskvi ili na nekom drugom mestu u bilo koje vreme.

Zelenski: Rusija prekinula delimično primirje napadima dronova

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija prekinula nekoliko dana trajanja delimičnog primirja lansiranjem više od 200 udarnih dronova na teritoriju Ukrajine tokom noći.

Zelenski je naveo da su ruske snage izvele više od 30 vazdušnih udara i bacile više od 80 avionskih bombi duž fronta, dok su ukrajinske snage protivvazdušne odbrane obarale dronove u više regiona, uključujući Dnjeparsku, Žitomirsku, Nikolajevsku, Sumsku, Harkovsku i Černigovsku oblast, kao i u Kijevu i okolini, preneo je Ukrinform.

Prema njegovim rečima, u napadima su oštećeni energetski objekti, stambene zgrade, vrtić i civilna lokomotiva na železnici.

Zelenski je potvrdio da ima povređenih i poginulih, izrazivši saučešće porodicama stradalih.

Ukrajinski predsednik je podsetio da je Kijev ranije upozorio da će odgovoriti na poteze Moskve.

“Rusija mora da okonča ovaj rat i upravo ona mora da napravi korak ka stvarnom, trajnom prekidu vatre", poručio je Zelenski i dodao da bi sankcije protiv Moskve trebalo da ostanu na snazi i budu dodatno pojačane.

Rusko Ministarstvo odbrane prvobitno je proglasilo primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast pobede sovjetskog naroda u Drugom svetskom ratu, a Tramp je saopštio u petak da je na njegov zahtev dogovoreno trodnevno primirje od 9. do 11. maja u ratu između Rusije i Ukrajine.

Zelenski je potvrdio da je, u okviru pregovaračkog procesa, dobijena saglasnost Moskve da se sprovede trodnevno primirje u ratnim dejstvima između Rusije i Ukrajine.

Iz Moskve je u međuvremenu stigla poruka da primirje neće biti produžavano.

Kijev je, sa svoje strane, od 6. maja proglasio režim tišine i pozvao Rusiju na konkretne poteze.

Ruski diplomata: Za nedelju dana poginulo 25 ruskih civila Dvadeset pet ruskih civila, uključujući jedno dete, poginulo je tokom prošle nedelje u napadima ukrajinskih oružanih snaga, a ranjeno je više od 200 ljudi, uključujući 14 dece, saopštio je ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. Dodao je da je najveći broj civilnih žrtava zabeležen u Belgorodskoj, Hersonskoj, Zaporoškoj i Brjanskoj oblasti, Čuvaškoj Republici i samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici, prenosi TASS. Mirošnik je pojasnio da je približno 87 odsto od ukupnog broja nastradalih, ukupno 204 osobe, poginulo u napadima ukrajinskih bespilotnih letelica. Prema rečima ruskog diplomate, tokom proteklih sedam dana, Ukrajina je ispalila skoro 3.600 različitih vrsta projektila na rusku teritoriju. U napadu ruskog drona na Kijevsku oblast oštećeno više objekata

Napad ruskog drona na Kijevsku oblast izazvao je požar u dečijem vrtiću i oštećenje stambene zgrade, saopštio je na svom Telegram kanalu šef kijevske oblasne vojne uprave (OVA) Nikola Kalašnik.

"Protekle noći neprijatelj je ponovo napao naselja u regionu. Stambene zgrade, obrazovne ustanove i običan život naših ljudi bili su mete napada", navodi se u objavi Kalašnika, prenosi Ukrinform.

Prema rečima zvaničnika, u Fastivskom okrugu, usled neprijateljskog napada oštećen je vrtić nakon požara na krovu. Polomljeni su prozori na četvorospratnoj stambenoj zgradi u blizini i oštećene su dve privatne kuće. U ruskom napadu na Žitomir oštećene su stambene i poslovne zgrade i automobili, objavio na Telegramu načelnik Žitomirske OBU, Vitalij Bunečko.

"Neprijatelj ne odustaje od napora da uništi civilnu infrastrukturu Žitomirske oblasti. Danas je, kao rezultat vazdušnog napada, oštećeno nekoliko stambenih i poslovnih objekata, kao i nekoliko vozila stanovnika Žitomira", napisao je Bunečko na Telegramu i dodao da, prema preliminarnim podacima, nije bilo žrtava niti povređenih.

EU cilja rusku vojnu industriju novim sankcijama

Zamenik izvršnog direktora Evropske agencije za zaštitu granica i obala (Fronteks) Lars Gerdes izjavio je da je agencija pojačala prisustvo duž zapadnih granica Ukrajine i da pažljivo prati situaciju, strahujući da može doći do visokog rizika od šverca oružja iz Ukrajine u Evropsku uniju, u slučaju da se postigne sporazum o okončanju rata.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos najavila je da bi prve isplate iz evropskog kredita za podršku Ukrajini za 2026-2027. godinu od 90 milijardi evra mogle biti poslate već sledeće nedelje.

EU sprema novi paket sankcija Rusiji, 21. po redu. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas kaže da će se raspravljati o tome da on bude usmeren na rusku vojnu industriju.

Komentarišući mogućnost razgovora između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsednika Vladimira Putina, šef kabineta predsednika Ukrajine Kiril Budanov izjavio je tokom posete Litvaniji da takav kontakt neće uslediti iznenada, "kao grom iz vedra neba", ali da Kijev ostaje pri stavu da podržava završetak rata i postizanje mira.