Prvo polufinale Pesme Evrovizije 2026 održano je večeras, a Srbija je obezbedila plasman u veliko finale koje će se održati u subotu, 16. maja. Voditelji su na kraju večeri saopštili i koje zemlje su se plasirale dalje.

U finale Evrovizije prošli su: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska.

Sa druge strane, u nastavku takmičenja nisu se našli Portugalija, Gruzija, Crna Gora, Estonija i San Marino.

Predstavnici Srbije, grupa "Lavina", nastupili su kao 15. po redu u prvom polufinalu Evrovizije.

Momci su na sceni ostavili snažan utisak i dali maksimum, zbog čega ih je publika nagradila velikim i dugotrajnim aplauzom.

Njihov nastup bio je praćen i pirotehničkim efektima tokom izvođenja numere "Kraj mene", što je dodatno doprinelo spektakularnom scenskom utisku.

Promenjena pravila glasanja

Ove godine uvedene su i izmene u pravilima za stručni žiri.

Umesto dosadašnjih pet, nacionalni žiri sada broji sedam članova, uz obavezno pravilo da dva člana budu mladi uzrasta od 18 do 25 godina.

Zanimanja članova žirija su strogo definisana, pa u njegov sastav mogu ući isključivo muzički novinari i kritičari, profesori muzike, reditelji, koreografi i drugi istaknuti stručnjaci iz kreativne i muzičke industrije.

Kako bi se sprečile nepravilnosti, članovi žirija obavezni su da potpišu zvanični dokument kojim se obavezuju na potpunu nepristrasnost, zabranu međusobnog dogovaranja i nedeljenje informacija o glasanju na društvenim mrežama.

Njihove ocene formiraće se već tokom generalne probe, kada će gledati nastupe i dodeljivati poene koji direktno utiču na konačni plasman takmičara.