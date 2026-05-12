Visoki savetnik ukrajinskog Ministarstva odbrane objavio je snimak dronom koji navodno prikazuje neidentifikovani leteći objekat sferičnog oblika sa šiljcima i vidljivim toplotnim tragom.

Prema navodima ukrajinskih medija, objekat je primećen tokom borbenih operacija prošle godine na visini od oko 800 metara, dok je snimak odmah izazvao brojne spekulacije na društvenim mrežama.

Objekat lebdeo iznad bojišta

Snimak je objavio Serhij „Flash“ Beskrestnov, jedan od vodećih ukrajinskih stručnjaka za dronove i elektronsko ratovanje.

On tvrdi da se incident dogodio u maju 2025. godine i da su ukrajinske vlasti bile upoznate sa slučajem.

Jednominutni crno-beli infracrveni video prikazuje objekat neobičnog oblika sa centralnim izvorom toplote i šest šiljastih nastavaka koji izlaze iz glavnog tela.

Na snimku se vidi kako objekat sporo lebdi u vazduhu bez ikakve reakcije na prisustvo ukrajinskog drona.

Ukrajina proverava da li je reč o tajnom ruskom oružju

Iako su ukrajinski mediji potvrdili autentičnost snimka sa vojnog drona, niko zvanično ne tvrdi da je reč o vanzemaljskom objektu.

Naprotiv, ukrajinske službe istražuju mogućnost da se iza misterioznog objekta krije novo rusko oružje ili eksperimentalni sistem.

– Od početka rata proučavanje NLO-a u našem vazdušnom prostoru postalo je više vojni nego civilni zadatak – rekao je Beskrestnov.

On je naveo da Oružane snage Ukrajine čak imaju poseban dokument o prijavama neidentifikovanih letećih objekata koji je odobrio vrhovni komandant.

„Svako viđenje mora odmah da se prijavi“

Ukrajinski stručnjak pozvao je vojnike i civile da prijavljuju svaki sumnjivi objekat na nebu.

– Ono što na prvi pogled izgleda kao NLO može zapravo biti skriveno novo oružje neprijatelja – upozorio je Beskrestnov.

Sličnost sa snimkom Pentagona

Ukrajinski objekat po izgledu podseća na misteriozni leteći objekat koji su američke snage snimile na Bliskom istoku 2013. godine, a čiji je video Pentagon kasnije deklasifikovao.

Na tom snimku vidi se objekat u obliku zvezde sa više šiljaka i neobičnim toplotnim tragom.

Ipak, ukrajinski stručnjaci naglašavaju da se većina misterioznih objekata kasnije pokaže kao neka vrsta ruskog naoružanja ili vojne tehnologije.

Rat promenio način posmatranja neba

Od početka sukoba Ukrajina je razvila izuzetno složen sistem nadzora vazdušnog prostora koji uključuje:

dronove presretače,

akustične senzore,

borbene avione,

specijalizovane timove za elektronsko ratovanje.

Zbog toga se svaki neidentifikovani objekat odmah analizira kao potencijalna vojna pretnja.