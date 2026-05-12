Ukrajinski dronovi izveli su novi veliki napad duboko unutar ruske teritorije, a prema navodima ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog meta je bilo gasno postrojenje u Orenburškoj oblasti, udaljeno više od 1.500 kilometara od ukrajinske granice.

Snimci i fotografije eksplozija i požara brzo su preplavili društvene mreže, dok su u pojedinim ruskim gradovima odjekivale sirene za vazdušnu opasnost.

Zelenski potvrdio napad

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski oglasio se tokom večernjeg obraćanja i potvrdio da je izveden napad na objekte u Orenburškoj oblasti.

Ipak, nije želeo da otkrije koja je tačno lokacija pogođena niti kolika je šteta nastala.

Ukrajinske snage zvanično se nisu detaljnije oglašavale povodom operacije.

Rusija tvrdi da je oborila devet dronova

Regionalni guverner Evgenij Solncev izjavio je da je ruska protivvazdušna odbrana tokom napada oborila devet ukrajinskih dronova.

Prema njegovim rečima, delovi letelica pali su na civilne objekte i oštetili stambenu zgradu, školu i vrtić.

Za sada nema informacija o poginulima.

Meta možda bila velika rafinerija

Ruski i ukrajinski mediji izneli su različite tvrdnje o tome šta je zapravo bilo meta napada.

Nezavisni ruski portal Astra objavio je da je jedan dron pao u blizini fabrike „Strela“, koja proizvodi komponente za ruske rakete i vojne avione.

Ukrajinski Telegram kanali navode da je pogođena rafinerija „Orsknefteorgsintez“, jedna od najvećih u južnom Uralu.

Ta rafinerija postoji još od 1935. godine i godišnje prerađuje milione tona nafte.

Sirene i dim i u drugim ruskim gradovima

U isto vreme uzbuna je proglašena i u Čeljabinsku, gde je primećen gust dim u blizini fabrike za preradu cinka.

Ruske službe kasnije su saopštile da je goreo karton i da je požar brzo ugašen.

Čeljabinsk se nalazi čak oko 2.000 kilometara od ukrajinske teritorije, što dodatno pojačava zabrinutost zbog dometa ukrajinskih dronova.

Primirje završeno, napadi nastavljeni

Napadi su usledili odmah po završetku trodnevnog primirja povodom Dana pobede.

– Sama Rusija je odlučila da okonča delimičnu tišinu koja je trajala nekoliko dana – napisao je Zelenski na mreži Iks.

Ukrajinske vlasti tvrde da su ruski napadi nakon završetka primirja ubili četiri civila i ranili 27 ljudi širom Ukrajine.